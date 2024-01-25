Свердловский омбудсмен раскрыла, кого не возьмут в спецподразделение «Шторм V»

Свердловчан, отбывающих наказание за педофилию, не зачислят в «Шторм V»

25 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Свердловчане, которых судили за педофилию, не попадут в «Шторм V» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловчане, отбывающие наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не смогут вступить в спецподразделение «Шторм V». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Согласно закону, призыву на военную службу не подлежат граждане, судимые за педофилию, развратные действия и изнасилование. Также вступить в спецподразделение „Шторм V“ не смогут осужденные, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности, пропагандировали терроризм и отбывающие срок за госизмену», — отметила Мерзлякова. Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась информацией о том, как вступить в спецотряд «Шторм V». По ее словам, отбывающим наказание в тюрьмах достаточно написать заявление начальнику колонии или в аппарат уполномоченного. При этом омбудсмен отметила, что специального набора бойцов в отряд в области не ведется.

Свердловчане, отбывающие наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не смогут вступить в спецподразделение «Шторм V». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Согласно закону, призыву на военную службу не подлежат граждане, судимые за педофилию, развратные действия и изнасилование. Также вступить в спецподразделение „Шторм V“ не смогут осужденные, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности, пропагандировали терроризм и отбывающие срок за госизмену», — отметила Мерзлякова. Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась информацией о том, как вступить в спецотряд «Шторм V». По ее словам, отбывающим наказание в тюрьмах достаточно написать заявление начальнику колонии или в аппарат уполномоченного. При этом омбудсмен отметила, что специального набора бойцов в отряд в области не ведется.