Свердловский омбудсмен раскрыла, кого не возьмут в спецподразделение «Шторм V»

Свердловчан, отбывающих наказание за педофилию, не зачислят в «Шторм V»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Свердловчане, которых судили за педофилию, не попадут в «Шторм V» Фото:

Свердловчане, отбывающие наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не смогут вступить в спецподразделение «Шторм V». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Согласно закону, призыву на военную службу не подлежат граждане, судимые за педофилию, развратные действия и изнасилование. Также вступить в спецподразделение „Шторм V“ не смогут осужденные, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности, пропагандировали терроризм и отбывающие срок за госизмену», — отметила Мерзлякова.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась информацией о том, как вступить в спецотряд «Шторм V». По ее словам, отбывающим наказание в тюрьмах достаточно написать заявление начальнику колонии или в аппарат уполномоченного. При этом омбудсмен отметила, что специального набора бойцов в отряд в области не ведется.

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Свердловчане, отбывающие наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не смогут вступить в спецподразделение «Шторм V». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Согласно закону, призыву на военную службу не подлежат граждане, судимые за педофилию, развратные действия и изнасилование. Также вступить в спецподразделение „Шторм V“ не смогут осужденные, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности, пропагандировали терроризм и отбывающие срок за госизмену», — отметила Мерзлякова. Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поделилась информацией о том, как вступить в спецотряд «Шторм V». По ее словам, отбывающим наказание в тюрьмах достаточно написать заявление начальнику колонии или в аппарат уполномоченного. При этом омбудсмен отметила, что специального набора бойцов в отряд в области не ведется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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