Аборигены ХМАО проведут обряд поклонения огню на выставке «Россия» в Москве

Представители коренных народов ХМАО — ханты и манси покажут обряд поклонения огню на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Церемонию проведут 27 января в локации, посвященной Нижневартовскому району.
«На Международной выставке-форуме „Россия“ пройдет месяц муниципальных образований Югры, локация Нижневартовского района будет работать 27 января. Посетители смогут увидеть хантыйский обряд поклонения огню-Най анки (Огню-матери) и поучаствовать в мастер-классах», — сообщил официальный сайт Нижневартовского района.
На мастер-классах посетители павильона также научатся делать ложки из бересты, куклу-оберег, расписывать оленью шкуру. Созданные своими руками изделия гости смогут забрать с собой в качестве памятного сувенира.
Ранее URA.RU писало, что региональном фестивале «Россыпи Югры» в Нижневартовском районе показали моду аборигенов. На мероприятии выступили национальные коллективы муниципалитета.
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