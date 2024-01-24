24 января 2024

Аборигены ХМАО проведут обряд поклонения огню на выставке «Россия» в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, костер, огонь
Обряд поклонения огню проведут 27 января на ВДНХ в локации Нижневартовского района Фото:

Представители коренных народов ХМАО — ханты и манси покажут обряд поклонения огню на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Церемонию проведут 27 января в локации, посвященной Нижневартовскому району.

«На Международной выставке-форуме „Россия“ пройдет месяц муниципальных образований Югры, локация Нижневартовского района будет работать 27 января. Посетители смогут увидеть хантыйский обряд поклонения огню-Най анки (Огню-матери) и поучаствовать в мастер-классах», — сообщил официальный сайт Нижневартовского района.

На мастер-классах посетители павильона также научатся делать ложки из бересты, куклу-оберег, расписывать оленью шкуру. Созданные своими руками изделия гости смогут забрать с собой в качестве памятного сувенира.

Ранее URA.RU писало, что региональном фестивале «Россыпи Югры» в Нижневартовском районе показали моду аборигенов. На мероприятии выступили национальные коллективы муниципалитета.

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Представители коренных народов ХМАО — ханты и манси покажут обряд поклонения огню на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Церемонию проведут 27 января в локации, посвященной Нижневартовскому району. «На Международной выставке-форуме „Россия“ пройдет месяц муниципальных образований Югры, локация Нижневартовского района будет работать 27 января. Посетители смогут увидеть хантыйский обряд поклонения огню-Най анки (Огню-матери) и поучаствовать в мастер-классах», — сообщил официальный сайт Нижневартовского района. На мастер-классах посетители павильона также научатся делать ложки из бересты, куклу-оберег, расписывать оленью шкуру. Созданные своими руками изделия гости смогут забрать с собой в качестве памятного сувенира. Ранее URA.RU писало, что региональном фестивале «Россыпи Югры» в Нижневартовском районе показали моду аборигенов. На мероприятии выступили национальные коллективы муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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