Путин жестко ограничил срок отправки выплат семьям участников СВО

Путин поручил осуществлять выплаты семьям СВО в течение 3 месяцев
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Семьям погибших на СВО будут выплачивать деньги в течение трех месяцев Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил осуществлять выплаты членам семей погибших участников СВО в течение трех месяцев с момента подачи заявления. При этом в случае отказа необходимо отправить уведомление об этом с указанием причины.

«Обеспечить осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, необходимо уведомить членов этих семей об отказе в выплате, указав причину. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 апреля.

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Президент РФ Владимир Путин поручил осуществлять выплаты членам семей погибших участников СВО в течение трех месяцев с момента подачи заявления. При этом в случае отказа необходимо отправить уведомление об этом с указанием причины. «Обеспечить осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, необходимо уведомить членов этих семей об отказе в выплате, указав причину. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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