Путин жестко ограничил срок отправки выплат семьям участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил осуществлять выплаты членам семей погибших участников СВО в течение трех месяцев с момента подачи заявления. При этом в случае отказа необходимо отправить уведомление об этом с указанием причины.
«Обеспечить осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, необходимо уведомить членов этих семей об отказе в выплате, указав причину. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 апреля.
Президент РФ Владимир Путин поручил осуществлять выплаты членам семей погибших участников СВО в течение трех месяцев с момента подачи заявления. При этом в случае отказа необходимо отправить уведомление об этом с указанием причины. «Обеспечить осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, необходимо уведомить членов этих семей об отказе в выплате, указав причину. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 апреля.