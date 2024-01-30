В Свердловской области пенсионер застрелил знакомого из-за ссоры

30 января 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

У мужчины было охотничье ружье (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Малышева (Асбест, Свердловская область) 66-летний пенсионер застрелил 59-летнего мужчину после ссоры. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «По версии следствия, 28 января 66-летний мужчина из личной неприязни на почве возникшего конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого 59-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте», — пояснил Шульга. По его данным, подозреваемому было выдвинуто обвинение в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Скоро мужчине изберут меру пресечения. В руках у подозреваемого было охотничье ружье марки «ИЖ-81» 12 калибра и 17 патронов к нему. Оружие было зарегистрировано и состояло на учете в подразделении Росгвардии, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Оперуполномоченные выяснили, что в тот роковой день в гаражах между погибшим мужчиной и его ранее судимым односельчанином произошел словесный конфликт, в ходе которого один распылил перцовый баллон в лицо супруге второго. После этого один ударил второго по лицу пластиковой лопатой. На этом конфликт пенсионеров прекратился, мужчина с супругой сели к знакомому в машину и отправились по делам. Однако на выезде с территории ГСК их встретил ушедший домой мужчина. Он стоял с ружьем, не позволяя проехать мимо машине. В итоге абсолютно бытовой конфликт перерос в стрельбу с летальным исходом. Сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППС задержали стрелка по месту его жительства», — отметил Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Малышева (Асбест, Свердловская область) 66-летний пенсионер застрелил 59-летнего мужчину после ссоры. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «По версии следствия, 28 января 66-летний мужчина из личной неприязни на почве возникшего конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого 59-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте», — пояснил Шульга. По его данным, подозреваемому было выдвинуто обвинение в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Скоро мужчине изберут меру пресечения. В руках у подозреваемого было охотничье ружье марки «ИЖ-81» 12 калибра и 17 патронов к нему. Оружие было зарегистрировано и состояло на учете в подразделении Росгвардии, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Оперуполномоченные выяснили, что в тот роковой день в гаражах между погибшим мужчиной и его ранее судимым односельчанином произошел словесный конфликт, в ходе которого один распылил перцовый баллон в лицо супруге второго. После этого один ударил второго по лицу пластиковой лопатой. На этом конфликт пенсионеров прекратился, мужчина с супругой сели к знакомому в машину и отправились по делам. Однако на выезде с территории ГСК их встретил ушедший домой мужчина. Он стоял с ружьем, не позволяя проехать мимо машине. В итоге абсолютно бытовой конфликт перерос в стрельбу с летальным исходом. Сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППС задержали стрелка по месту его жительства», — отметил Горелых.