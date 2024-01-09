Администрация Перми требует почистить дворы и кровли в ЖК пермского миллиардера

10 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Перми жители ЖК «Арсенал» пожаловались на нечищеные дворы и кровли Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На сайт «Управляем вместе» поступило обращение на плохую уборку дворов и крыш в ЖК «Арсенал». Застройщиком жилого комплекса является компания «Сатурн-Р» бизнесмена Александра Репина. «На сайт „Управляем вместе“ поступили обращения по факту ненормативного содержания придомовой территории и кровли. Требуем принять меры по приведению объектов к нормативному состоянию», — говорится в письме администрации Свердловского района Перми к ответственным организациям. Информацию о принятых мерах чиновники обязуются предоставить до 12 января. Кроме того, от организаций требуется фотоотчет с того же ракурса, что и в фотографиях, прикрепленных в обращении граждан.

На сайт «Управляем вместе» поступило обращение на плохую уборку дворов и крыш в ЖК «Арсенал». Застройщиком жилого комплекса является компания «Сатурн-Р» бизнесмена Александра Репина. «На сайт „Управляем вместе“ поступили обращения по факту ненормативного содержания придомовой территории и кровли. Требуем принять меры по приведению объектов к нормативному состоянию», — говорится в письме администрации Свердловского района Перми к ответственным организациям. Информацию о принятых мерах чиновники обязуются предоставить до 12 января. Кроме того, от организаций требуется фотоотчет с того же ракурса, что и в фотографиях, прикрепленных в обращении граждан.