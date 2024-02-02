В ДНР отменили режим ЧС

Денис Пушилин отменил режим ЧС в ДНР
В ДНР отменили режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.
«Указом главы ДНР №19 от 2 февраля 2024 года отменен режим чрезвычайной ситуации и установлен режим повышенной готовности на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении правительства республики. Информация опубликована в telegram-канале «ДНР Онлайн».
Введению режима чрезвычайной ситуации поспособствовали погодные условия в регионе. Из-за них в ДНР наблюдались массовые отключения света и отопления в домах.
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