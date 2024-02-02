В ДНР отменили режим ЧС

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин отменил режим ЧС в ДНР Фото:

В ДНР отменили режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

«Указом главы ДНР №19 от 2 февраля 2024 года отменен режим чрезвычайной ситуации и установлен режим повышенной готовности на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении правительства республики. Информация опубликована в telegram-канале «ДНР Онлайн».

Введению режима чрезвычайной ситуации поспособствовали погодные условия в регионе. Из-за них в ДНР наблюдались массовые отключения света и отопления в домах.

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В ДНР отменили режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин. «Указом главы ДНР №19 от 2 февраля 2024 года отменен режим чрезвычайной ситуации и установлен режим повышенной готовности на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении правительства республики. Информация опубликована в telegram-канале «ДНР Онлайн». Введению режима чрезвычайной ситуации поспособствовали погодные условия в регионе. Из-за них в ДНР наблюдались массовые отключения света и отопления в домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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