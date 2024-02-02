02 февраля 2024

В Магнитогорске женщина нашла на улице телефон и попала под уголовную статью

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На женщину завели уголовное дело Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая нашла на улице сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«[Подозреваемая] заметила на улице телефон, извлекла из него сим-карту и присвоила его себе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале

В дежурную часть отдела полиции Магнитогорска обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропал телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. После комплекса мер полицейские задержали 34-летнюю подозреваемую в совершении преступления.

Сотрудники полиции напоминают, что любая найденная вещь юридически имеет хозяина. Присвоить ее — значит украсть. Все находки следует относить в ближайший отдел полиции.

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В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая нашла на улице сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[Подозреваемая] заметила на улице телефон, извлекла из него сим-карту и присвоила его себе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале В дежурную часть отдела полиции Магнитогорска обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропал телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. После комплекса мер полицейские задержали 34-летнюю подозреваемую в совершении преступления. Сотрудники полиции напоминают, что любая найденная вещь юридически имеет хозяина. Присвоить ее — значит украсть. Все находки следует относить в ближайший отдел полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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