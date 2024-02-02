В Магнитогорске женщина нашла на улице телефон и попала под уголовную статью

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая нашла на улице сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«[Подозреваемая] заметила на улице телефон, извлекла из него сим-карту и присвоила его себе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале
В дежурную часть отдела полиции Магнитогорска обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропал телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. После комплекса мер полицейские задержали 34-летнюю подозреваемую в совершении преступления.
Сотрудники полиции напоминают, что любая найденная вещь юридически имеет хозяина. Присвоить ее — значит украсть. Все находки следует относить в ближайший отдел полиции.
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