В Магнитогорске женщина нашла на улице телефон и попала под уголовную статью

03 февраля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

На женщину завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая нашла на улице сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[Подозреваемая] заметила на улице телефон, извлекла из него сим-карту и присвоила его себе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале В дежурную часть отдела полиции Магнитогорска обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропал телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. После комплекса мер полицейские задержали 34-летнюю подозреваемую в совершении преступления. Сотрудники полиции напоминают, что любая найденная вещь юридически имеет хозяина. Присвоить ее — значит украсть. Все находки следует относить в ближайший отдел полиции.

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая нашла на улице сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[Подозреваемая] заметила на улице телефон, извлекла из него сим-карту и присвоила его себе. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале В дежурную часть отдела полиции Магнитогорска обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропал телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. После комплекса мер полицейские задержали 34-летнюю подозреваемую в совершении преступления. Сотрудники полиции напоминают, что любая найденная вещь юридически имеет хозяина. Присвоить ее — значит украсть. Все находки следует относить в ближайший отдел полиции.