Власти Южной Кореи вызвали российского посла из-за слов Захаровой

МИД Южной Кореи обвинил Марию Захарову в предвзятости
Южнокорейские власти вызвали российского посла. Причиной тому стала критика президента Южной Кореи Юн Сок Еля со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Власти Южной Кореи вызвали посла РФ», —
Ранее Юн Сок Ель назвал Северную Корею единственной страной, которая «легализовала упреждающее применение ядерного оружия». Позже Захарова раскритиковала южнокорейского президента, обвинив его в «откровенной предвзятости».
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