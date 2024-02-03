Власти Южной Кореи вызвали российского посла из-за слов Захаровой

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
МИД Южной Кореи обвинил Марию Захарову в предвзятости Фото:

Южнокорейские власти вызвали российского посла. Причиной тому стала критика президента Южной Кореи Юн Сок Еля со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Власти Южной Кореи вызвали посла РФ», — передает издание «Ренхап». Также в южнокорейском МИДе назвали слова Захаровой в адрес президента «предвзятыми».

Ранее Юн Сок Ель назвал Северную Корею единственной страной, которая «легализовала упреждающее применение ядерного оружия». Позже Захарова раскритиковала южнокорейского президента, обвинив его в «откровенной предвзятости».

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Южнокорейские власти вызвали российского посла. Причиной тому стала критика президента Южной Кореи Юн Сок Еля со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Власти Южной Кореи вызвали посла РФ», — передает издание «Ренхап». Также в южнокорейском МИДе назвали слова Захаровой в адрес президента «предвзятыми». Ранее Юн Сок Ель назвал Северную Корею единственной страной, которая «легализовала упреждающее применение ядерного оружия». Позже Захарова раскритиковала южнокорейского президента, обвинив его в «откровенной предвзятости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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