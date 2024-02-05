05 февраля 2024

Стрелок и врач стали самыми востребованными профессиями для челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее нужными профессиями стали врач и стрелок Фото:

Стрелок и врач стали наиболее востребованными профессиями в Челябинской области на 1 февраля 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.

«Первого февраля 2024 года в базе Центров занятости населения региона было 41 403 вакансии, 68% из них — по рабочим специальностям. Например, по профессии „Стрелок“ было заявлено 460 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Наибольшее количество „Стрелков“ требуется в филиале „ФГП ‚Ведомственная охрана железнодорожного транспорта‘ РФ“», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Требуются также слесари, монтажники и арматурщики.

Кроме того, наиболее востребованными среди служащих стали врачи различных специальностей. Особо требуются хирурги, педиатры, семейные врачи, а также стоматологи. Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей. Наиболее востребованными специалистами без опыта работы стали разнорабочие, домработницы, администраторы, комплектовщики и кладовщики.

Наиболее востребованной стала профессия стрелка
Наиболее востребованной стала профессия стрелка
В регионе нужны врачи, инженеры и педагоги
В регионе нужны врачи, инженеры и педагоги

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Стрелок и врач стали наиболее востребованными профессиями в Челябинской области на 1 февраля 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона. «Первого февраля 2024 года в базе Центров занятости населения региона было 41 403 вакансии, 68% из них — по рабочим специальностям. Например, по профессии „Стрелок“ было заявлено 460 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Наибольшее количество „Стрелков“ требуется в филиале „ФГП ‚Ведомственная охрана железнодорожного транспорта‘ РФ“», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Требуются также слесари, монтажники и арматурщики. Кроме того, наиболее востребованными среди служащих стали врачи различных специальностей. Особо требуются хирурги, педиатры, семейные врачи, а также стоматологи. Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей. Наиболее востребованными специалистами без опыта работы стали разнорабочие, домработницы, администраторы, комплектовщики и кладовщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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