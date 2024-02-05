Стрелок и врач стали самыми востребованными профессиями для челябинцев

Стрелок и врач стали наиболее востребованными профессиями в Челябинской области на 1 февраля 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.
«Первого февраля 2024 года в базе Центров занятости населения региона было 41 403 вакансии, 68% из них — по рабочим специальностям. Например, по профессии „Стрелок“ было заявлено 460 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Наибольшее количество „Стрелков“ требуется в филиале „ФГП ‚Ведомственная охрана железнодорожного транспорта‘ РФ“», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Требуются также слесари, монтажники и арматурщики.
Кроме того, наиболее востребованными среди служащих стали врачи различных специальностей. Особо требуются хирурги, педиатры, семейные врачи, а также стоматологи. Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей. Наиболее востребованными специалистами без опыта работы стали разнорабочие, домработницы, администраторы, комплектовщики и кладовщики.
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