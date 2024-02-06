В Челябинске отменили постановку по пьесе Улицкой, спонсирующей ВСУ

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Безумные дни в Екатеринбурге: Японский взгляд от камерного оркестра B-A-C-H, камерный театр
Спектакли заменили другими постановками Фото:

В Челябинском камерном театре отменили спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой, высказавшейся в поддержку ВСУ. О том, что спектакли заменят другими постановками, 6 февраля сообщили на сайте театра.

«Мы вынуждены сообщить, что в афише камерного театра в феврале и марте будут замены. 14 февраля вместо спектакля „Мой внук Вениамин“ будем играть „Рай“, а 6 марта сыграем „Восемь любящих женщин“», — сообщили в пресс-службе театра.

В кассах театра отмену постановок объяснили тем, что Улицкая иноагент, передает издание «74.ру». Спектакль сняли с показа. Накануне спектакль по произведению Улицкой отменили и в Пермском Театре юного зрителя.

Улицкая призналась пранкерам в том, что направляет деньги с продажи своих книг на обеспечение ВСУ в конце января. Писательница также выразила согласие с терактами против российских журналистов, поддерживающих СВО. Ее лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева, а издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой.

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В Челябинском камерном театре отменили спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой, высказавшейся в поддержку ВСУ. О том, что спектакли заменят другими постановками, 6 февраля сообщили на сайте театра. «Мы вынуждены сообщить, что в афише камерного театра в феврале и марте будут замены. 14 февраля вместо спектакля „Мой внук Вениамин“ будем играть „Рай“, а 6 марта сыграем „Восемь любящих женщин“», — сообщили в пресс-службе театра. В кассах театра отмену постановок объяснили тем, что Улицкая иноагент, передает издание «74.ру». Спектакль сняли с показа. Накануне спектакль по произведению Улицкой отменили и в Пермском Театре юного зрителя. Улицкая призналась пранкерам в том, что направляет деньги с продажи своих книг на обеспечение ВСУ в конце января. Писательница также выразила согласие с терактами против российских журналистов, поддерживающих СВО. Ее лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева, а издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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