В Челябинске отменили постановку по пьесе Улицкой, спонсирующей ВСУ

В Челябинском камерном театре отменили спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой, высказавшейся в поддержку ВСУ. О том, что спектакли заменят другими постановками, 6 февраля сообщили на сайте театра.
«Мы вынуждены сообщить, что в афише камерного театра в феврале и марте будут замены. 14 февраля вместо спектакля „Мой внук Вениамин“ будем играть „Рай“, а 6 марта сыграем „Восемь любящих женщин“», — сообщили в пресс-службе театра.
В кассах театра отмену постановок объяснили тем, что Улицкая иноагент, передает издание «74.ру». Спектакль сняли с показа. Накануне спектакль по произведению Улицкой отменили и в Пермском Театре юного зрителя.
Улицкая призналась пранкерам в том, что направляет деньги с продажи своих книг на обеспечение ВСУ в конце января. Писательница также выразила согласие с терактами против российских журналистов, поддерживающих СВО. Ее лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева, а издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой.
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