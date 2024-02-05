В Перми отменили спектакль по пьесе Улицкой, которая критиковала СВО

05 февраля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Спектакль по пьесе Улицкой был стоял в афише на 6 февраля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском Театре юного зрителя отменили спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой сын Вениамин». Причиной стали ее высказывания о специальной операции на Украине. «Будем ли мы продолжать давать спектакль? Пока подождем результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — пишет «Абзац» со ссылкой на директора Пермского ТЮЗа Артема Агеева. Уточняется, что постановка спектакля была запланирована на вторник, 6 февраля, но его заменили на «Прибалтийскую кадриль». На сайте театра сказано, что все приобретенные билеты действительны на новый спектакль. Тем, кто не согласен с заменой, полностью вернут стоимость билетов. Ранее писательница Людмила Улицкая призналась, что доход с продажи книг она направляет на помощь ВСУ. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора, а издательство АСТ перестало платить ей гонорар.

В Пермском Театре юного зрителя отменили спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой сын Вениамин». Причиной стали ее высказывания о специальной операции на Украине. «Будем ли мы продолжать давать спектакль? Пока подождем результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — пишет «Абзац» со ссылкой на директора Пермского ТЮЗа Артема Агеева. Уточняется, что постановка спектакля была запланирована на вторник, 6 февраля, но его заменили на «Прибалтийскую кадриль». На сайте театра сказано, что все приобретенные билеты действительны на новый спектакль. Тем, кто не согласен с заменой, полностью вернут стоимость билетов. Ранее писательница Людмила Улицкая призналась, что доход с продажи книг она направляет на помощь ВСУ. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора, а издательство АСТ перестало платить ей гонорар.