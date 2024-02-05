В Перми отменили спектакль по пьесе Улицкой, которая критиковала СВО

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Театр юного зриятеля, тюз, зима, тюз пермь, остановка автобусная, Люди на автобусной остановке
Спектакль по пьесе Улицкой был стоял в афише на 6 февраля Фото:

В Пермском Театре юного зрителя отменили спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой сын Вениамин». Причиной стали ее высказывания о специальной операции на Украине.

«Будем ли мы продолжать давать спектакль? Пока подождем результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — пишет «Абзац» со ссылкой на директора Пермского ТЮЗа Артема Агеева.

Уточняется, что постановка спектакля была запланирована на вторник, 6 февраля, но его заменили на «Прибалтийскую кадриль». На сайте театра сказано, что все приобретенные билеты действительны на новый спектакль. Тем, кто не согласен с заменой, полностью вернут стоимость билетов.

Ранее писательница Людмила Улицкая призналась, что доход с продажи книг она направляет на помощь ВСУ. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора, а издательство АСТ перестало платить ей гонорар.

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В Пермском Театре юного зрителя отменили спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой сын Вениамин». Причиной стали ее высказывания о специальной операции на Украине. «Будем ли мы продолжать давать спектакль? Пока подождем результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — пишет «Абзац» со ссылкой на директора Пермского ТЮЗа Артема Агеева. Уточняется, что постановка спектакля была запланирована на вторник, 6 февраля, но его заменили на «Прибалтийскую кадриль». На сайте театра сказано, что все приобретенные билеты действительны на новый спектакль. Тем, кто не согласен с заменой, полностью вернут стоимость билетов. Ранее писательница Людмила Улицкая призналась, что доход с продажи книг она направляет на помощь ВСУ. После этого заявления РХТУ имени Менделеева лишил ее звания почетного профессора, а издательство АСТ перестало платить ей гонорар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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