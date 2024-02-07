В Кремле отреагировали на прекращение расследования взрывов на «Северных потоках» Швецией

Песков: от диверсии на «Северных потоках», прежде всего, страдает Германия

07 февраля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит следить за расследованием по «Северным потокам» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Из-за диверсии на трубопроводах «Северные потоки», прежде всего, страдает Германия и ее компании, которые многого лишились после аварии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращения расследование о теракте Швецией. Он уточнил, что РФ продолжит следить за этим делом. «Германия страна которая потеряла важный актив. <…> Фирмы, которые принимали участие, были операторами этих труб. Было опубликовано много данных. Страна, очень много потерявшая в связи с этим терактом. <…> Страдают налогоплательщики в Германии, страдают германские фирмы, компании, теряют конкурентоспособность и рентабельность», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала данные о ходе расследования. Однако ей постоянно отказывали. По его словам, Москва продолжит с интересом следить за этим делом.

Из-за диверсии на трубопроводах «Северные потоки», прежде всего, страдает Германия и ее компании, которые многого лишились после аварии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращения расследование о теракте Швецией. Он уточнил, что РФ продолжит следить за этим делом. «Германия страна которая потеряла важный актив. <…> Фирмы, которые принимали участие, были операторами этих труб. Было опубликовано много данных. Страна, очень много потерявшая в связи с этим терактом. <…> Страдают налогоплательщики в Германии, страдают германские фирмы, компании, теряют конкурентоспособность и рентабельность», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала данные о ходе расследования. Однако ей постоянно отказывали. По его словам, Москва продолжит с интересом следить за этим делом.