В экспозиции можно увидеть трофейное оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Кунгур Пермского края начал работу музей, посвященный спецоперации. В экспозиции музея представлен стенд с погибшими героями СВО, а также различные виды оружия. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал Евгений Ошмарин, организатор волонтерского сообщества «Мобилизация тыла Пермь 59».

«Удалось посетить в Кунгуре музей СВО. При входе с фотокарточек на тебя смотрят русские молодые парни. Сознание категорически отказывается считать их погибшими. Чей-то сын, чей-то брат, чей-то отец. Теперь это наше небесное воинство. Такие музеи сейчас важно создавать при учебных заведениях, общественных организаций, где только возможно. Нашей молодежи важно видеть, понимать, осознавать, и учиться брать на себя ответственность знакомясь с подвигами наших парней, которые положили свою жизнь ради нашей мирной жизни», — написал на своей странице Ошмарин.

Идея открыяия музея СВО принадлежит кунгурским казакам, рассказал URA.RU представитель благотворительного фонда «Солдатам Урала» Александр Корявка. По его словам, официальное открытие музея состоится 23 февраля в День защитника Отечества. Он отметил также, что благотворительная организация создала свою небольшую экспозицию, посвященную СВО. Обе экспозиции представлены в здании №10, расположенном по улице Карла Маркса.

«Музе СВО, созданный представителями казачества, находится в том же здании, что и наша экспозиция. Она появилась совсем недавно. Мы периодически ездим в зону СВО, помогая бойцам, и привозим оттуда различные экспонаты. В нашу экспозицию вошли гранатометы, различные гильзы от БТРов, каски, бронежилеты. Представлены как отечественные образцы экипировки и оружия, так и трофейное оружие», — пояснил URA.RU Корявка.

В октябре 2023 года в Перми открылась выставка «Мы защищаем свой дом», посвященная спецоперации. Выставка рассказывает о причинах начала СВО, ее героях,и вкладе Пермского края в спецоперацию.

На выставке разместили фото погибших героев — участников СВО Фото: Евгений Ошмарин, «ВКонтакте» https://vk.com/evqeniuperm

Идея открытия музея СВО принадлежит кунгурским казакам https://vk.com/evqeniuperm

Свою экспозицию, посвященную СВО, подготовил в Кунгуре и благотворительный фонд «Солдатам Урала» Фото предоставлено Александром Корявка

В экспозиции представлены некоторые образцы трофейного оружия, например, нож одной из стран НАТО, которым пользовались солдаты ВСУ Фото предоставлено Александром Корявка

Тактический рюкзак, принадлежавший ранее одному из военнослужащих ВСУ с позывным «Шадр», теперь можно увидеть в Кунгуре Фото предоставлено Александром Корявка