В Грузии застрелили четверых человек на рынке возле Тбилиси

В результате стрельбы в Грузии погибли четыре человека
В городе Рустави (Грузия) произошла стрельба на рынке. В результате погибли четыре человека.
«Рустави, район Стамбульского рынка, произошел инцидент со стрельбой», — говорится
Там добавили, что в результате перестрелки погибли четыре человека, один человек ранен, он госпитализирован. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
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