В Грузии застрелили четверых человек на рынке возле Тбилиси

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Последствия протестов в Грузии, полицейская машина, грузия, машина скорой помощи
В результате стрельбы в Грузии погибли четыре человека Фото:

В городе Рустави (Грузия) произошла стрельба на рынке. В результате погибли четыре человека.

«Рустави, район Стамбульского рынка, произошел инцидент со стрельбой», — говорится в сообщении МВД Грузии. Оно опубликовано на официальном сайте.

Там добавили, что в результате перестрелки погибли четыре человека, один человек ранен, он госпитализирован. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

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В городе Рустави (Грузия) произошла стрельба на рынке. В результате погибли четыре человека. «Рустави, район Стамбульского рынка, произошел инцидент со стрельбой», — говорится в сообщении МВД Грузии. Оно опубликовано на официальном сайте. Там добавили, что в результате перестрелки погибли четыре человека, один человек ранен, он госпитализирован. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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