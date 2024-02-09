В мире В Грузии застрелили четверых человек на рынке возле Тбилиси 09 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + В результате стрельбы в Грузии погибли четыре человека Фото: Сергей Заикин © URA.RU В городе Рустави (Грузия) произошла стрельба на рынке. В результате погибли четыре человека. «Рустави, район Стамбульского рынка, произошел инцидент со стрельбой», — говорится в сообщении МВД Грузии. Оно опубликовано на официальном сайте. Там добавили, что в результате перестрелки погибли четыре человека, один человек ранен, он госпитализирован. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. В городе Рустави (Грузия) произошла стрельба на рынке. В результате погибли четыре человека. «Рустави, район Стамбульского рынка, произошел инцидент со стрельбой», — говорится в сообщении МВД Грузии. Оно опубликовано на официальном сайте. Там добавили, что в результате перестрелки погибли четыре человека, один человек ранен, он госпитализирован. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям