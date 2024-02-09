ВС РФ расширили зону ударов по ВСУ на правом берегу Днепра

09 февраля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

ВС РФ громили бойцов Украины по всей линии боевого соприкосновения, передает Сальдо Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия расширила зону ударов по ВСУ на правом береге Днепра и северном берегу Днепро-Бугского лимана. Также были поражены 17 населенных пунктов дислокации личного состава украинской армии. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «В минувшие сутки группировка войск „Днепр“, армейская и штурмовая авиация расширили зону нанесения ударов по местам сосредоточения противника на правобережье Днепра и северном берегу Днепро-Бугского лимана», — написал Сальдо в своем telegram-канале . Он отметил, что бойцов ВСУ атаковали на протяжении всей линии боевого соприкосновения, которая составляет 300 километров. То есть от Очакова, находящегося на берегу Лимана, до Осокоровки на правом берегу Днепровского водохранилища. Кроме того, губернатор Херсонской области добавил, что всего за сутки ВС РФ нанесли по 17 пунктам, в которых дислоцировался личный состав украинской армии. Также были нанесены удары по боевой технике Украины. Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются отступить в Крынках на восточном берегу Днепра, потому что не могут сдержать натиск ВС РФ. Издание Financial Times, ссылаясь на слова военного аналитика, отметило, что на восточном берегу Днепра Украина не сможет удерживать свои позиции, там ожидается отступление киевских войск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия расширила зону ударов по ВСУ на правом береге Днепра и северном берегу Днепро-Бугского лимана. Также были поражены 17 населенных пунктов дислокации личного состава украинской армии. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «В минувшие сутки группировка войск „Днепр“, армейская и штурмовая авиация расширили зону нанесения ударов по местам сосредоточения противника на правобережье Днепра и северном берегу Днепро-Бугского лимана», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что бойцов ВСУ атаковали на протяжении всей линии боевого соприкосновения, которая составляет 300 километров. То есть от Очакова, находящегося на берегу Лимана, до Осокоровки на правом берегу Днепровского водохранилища. Кроме того, губернатор Херсонской области добавил, что всего за сутки ВС РФ нанесли по 17 пунктам, в которых дислоцировался личный состав украинской армии. Также были нанесены удары по боевой технике Украины. Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются отступить в Крынках на восточном берегу Днепра, потому что не могут сдержать натиск ВС РФ. Издание Financial Times, ссылаясь на слова военного аналитика, отметило, что на восточном берегу Днепра Украина не сможет удерживать свои позиции, там ожидается отступление киевских войск.