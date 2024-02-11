Российский «Умка» победил украинскую «Бабу Ягу» в битве дронов

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, квадрокоптер, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла,  дрон
Российские операторы БПЛА сбивают украинские дроны при помощи боевого маневрирования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский БПЛА «Умка» сбил украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» в ночном бою на херсонском направлении в районе Днепра. Об этом рассказал командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

«„Баба Яга“ при полете ночью на определенной высоте был сбит „Умкой“», — заявил «Якорь» в разговоре с РИА Новости. Он объяснил, что «Баба Яга» — это большой сельскохозяйственный украинский дрон, а «Умка» — это ночной российский квадрокоптер.

Так, беспилотник ВС РФ с помощью тепловизора увидел «Бабу Ягу» ночью за счет огромного размера ее батарей и пяти-шести винтов. После чего украинский дрон был сбит с правой стороны Днепра.

Военный отметил, что воздушные бои между коптерами — частое явление. По его словам, когда российские операторы БПЛА сталкиваются с вражескими, то стараются сбить их при помощи специального боевого маневрирования прямо в полете.

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Российский БПЛА «Умка» сбил украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» в ночном бою на херсонском направлении в районе Днепра. Об этом рассказал командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь». «„Баба Яга“ при полете ночью на определенной высоте был сбит „Умкой“», — заявил «Якорь» в разговоре с РИА Новости. Он объяснил, что «Баба Яга» — это большой сельскохозяйственный украинский дрон, а «Умка» — это ночной российский квадрокоптер. Так, беспилотник ВС РФ с помощью тепловизора увидел «Бабу Ягу» ночью за счет огромного размера ее батарей и пяти-шести винтов. После чего украинский дрон был сбит с правой стороны Днепра. Военный отметил, что воздушные бои между коптерами — частое явление. По его словам, когда российские операторы БПЛА сталкиваются с вражескими, то стараются сбить их при помощи специального боевого маневрирования прямо в полете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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