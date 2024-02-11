Мастер спорта по сноуборду из Магнитогорска (Челябинская область) Полина Смоленцева на Всероссийской спартакиаде 11 февраля приняла предложение руки и сердца от своего коллеги из Чебоксар Дмитрия Мулендеева. Спортсмен попросил Смоленцеву стать его женой во время награждения.
«Спартакиада в горнолыжном курорте „Солнечная долина“ в Миассе стартовала вчера. Там лыжник из Чебоксар Дмитрий Мулендеев сделал предложение сноубордистке из Магнитогорска Полине Смоленцевой сразу после соревнований», — сообщил «31 канал».
Мулендеев сделал предложение своей возлюбленной на пьедестале победителей. Перед этим девушка завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.
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