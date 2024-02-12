В Екатеринбурге запустили единственное в городе заведение с раками. Фото

12 февраля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Чтобы попасть в «Раковую», нужно учитывать график работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге можно найти заведение на любой вкус — с акцентом на морских ежей или утку, баранину или пасту. Но до сих пор на гастрокарте не было отмечено место, где можно попробовать раков. Именно такая точка родилась по инициативе Артура Рисова, который запустил несколько магазинов и единственную «Раковую» в городе. Оценить новое заведение отправилось URA.RU. «У нас было два магазина, но один на Уралмаше пришлось закрыть, потому что там началась глобальная застройка. Переехали на Бажова — площади позволяли, решили открыть небольшое кафе. Все наши клиенты давно просили о таком, потому что в городе негде посидеть и поесть раков», — признался Артур. Мужчина пояснил, что идея открыть «Раковую» витала в воздухе давно, но воплотить ее в жизнь решили только в конце 2023 года. Так появилось небольшое заведение в центре города. На входе гостей встретит аквариум с живыми раками, в зале можно найти пять столиков, а вокруг висят телевизоры, на которых планируют транслировать ролики о том, как правильно есть деликатес. Те, кто переживает о том, натуральный ли продукт подают гостям, могут не беспокоиться. Улов поставляют из Башкирии (река Белая и Краснокамское водохранилище), Самарской области, Волгограда, зимой поставки бывают и из Казахстана. «Примерно раз в неделю ближе к выходным ездим в Башкирию за свежей поставкой. Это не искусственные раки, это дикий вылов», — обращает внимание Артур Рисов. Первая раковая готова удивлять гостей и другими морскими деликатесами — ножками камчатского краба, лососем, тунцом, мидиями, гребешками и креветками. Заведение работает в техническом режиме четыре раза в неделю — в понедельник, четверг, пятницу и субботу с 15.00 до 23.00. В будущем авторы проекта думают над тем, чтобы запустить еще одну точку, если дебютное заведение встретят с распростертыми объятиями. Летом в Екатеринбурге открыли рыбный ресторан CUSTO, где можно поесть устрицы и потрать на это меньше 200 рублей. В первые дни попасть в заведение было трудно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге можно найти заведение на любой вкус — с акцентом на морских ежей или утку, баранину или пасту. Но до сих пор на гастрокарте не было отмечено место, где можно попробовать раков. Именно такая точка родилась по инициативе Артура Рисова, который запустил несколько магазинов и единственную «Раковую» в городе. Оценить новое заведение отправилось URA.RU. «У нас было два магазина, но один на Уралмаше пришлось закрыть, потому что там началась глобальная застройка. Переехали на Бажова — площади позволяли, решили открыть небольшое кафе. Все наши клиенты давно просили о таком, потому что в городе негде посидеть и поесть раков», — признался Артур. Мужчина пояснил, что идея открыть «Раковую» витала в воздухе давно, но воплотить ее в жизнь решили только в конце 2023 года. Так появилось небольшое заведение в центре города. На входе гостей встретит аквариум с живыми раками, в зале можно найти пять столиков, а вокруг висят телевизоры, на которых планируют транслировать ролики о том, как правильно есть деликатес. Те, кто переживает о том, натуральный ли продукт подают гостям, могут не беспокоиться. Улов поставляют из Башкирии (река Белая и Краснокамское водохранилище), Самарской области, Волгограда, зимой поставки бывают и из Казахстана. «Примерно раз в неделю ближе к выходным ездим в Башкирию за свежей поставкой. Это не искусственные раки, это дикий вылов», — обращает внимание Артур Рисов. Первая раковая готова удивлять гостей и другими морскими деликатесами — ножками камчатского краба, лососем, тунцом, мидиями, гребешками и креветками. Заведение работает в техническом режиме четыре раза в неделю — в понедельник, четверг, пятницу и субботу с 15.00 до 23.00. В будущем авторы проекта думают над тем, чтобы запустить еще одну точку, если дебютное заведение встретят с распростертыми объятиями. Летом в Екатеринбурге открыли рыбный ресторан CUSTO, где можно поесть устрицы и потрать на это меньше 200 рублей. В первые дни попасть в заведение было трудно.