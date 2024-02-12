12 февраля 2024

В Перми резко выросли цены на такси. Скриншот

В Перми цены на такси подорожали на 60 рублей и выше
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, яндекс такси
За поездку придется переплатить 60 рублей и больше Фото:

В Перми утром 13 февраля увеличилась стоимость поездок на такси. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«От стадиона „Динамо“ до проспекта Парковый, 1 поездка стоит 405 рублей. Обычно можно доехать за 270-300 рублей», — рассказал читатель корреспонденту агентства.

Также цены выросли на поездки в другие микрорайоны. Например, чтобы уехать на улицу Пушкарская от автовокзала, придется заплатить 307 рублей. Обычно стоимость на 60 рублей ниже, отмечает читатель. В приложении сервиса «Яндекс Go» сказано, что цена повышена. Это связано с тем, что заказав больше, чем машин. Также на ценообразование повлияла плохая погода и пробки. «Чем поездка дольше, тем дороже», — написано в приложении.

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В Перми утром 13 февраля увеличилась стоимость поездок на такси. Об этом рассказали читатели URA.RU. «От стадиона „Динамо“ до проспекта Парковый, 1 поездка стоит 405 рублей. Обычно можно доехать за 270-300 рублей», — рассказал читатель корреспонденту агентства. Также цены выросли на поездки в другие микрорайоны. Например, чтобы уехать на улицу Пушкарская от автовокзала, придется заплатить 307 рублей. Обычно стоимость на 60 рублей ниже, отмечает читатель. В приложении сервиса «Яндекс Go» сказано, что цена повышена. Это связано с тем, что заказав больше, чем машин. Также на ценообразование повлияла плохая погода и пробки. «Чем поездка дольше, тем дороже», — написано в приложении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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