В Перми утром 13 февраля увеличилась стоимость поездок на такси. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«От стадиона „Динамо“ до проспекта Парковый, 1 поездка стоит 405 рублей. Обычно можно доехать за 270-300 рублей», — рассказал читатель корреспонденту агентства.
Также цены выросли на поездки в другие микрорайоны. Например, чтобы уехать на улицу Пушкарская от автовокзала, придется заплатить 307 рублей. Обычно стоимость на 60 рублей ниже, отмечает читатель. В приложении сервиса «Яндекс Go» сказано, что цена повышена. Это связано с тем, что заказав больше, чем машин. Также на ценообразование повлияла плохая погода и пробки. «Чем поездка дольше, тем дороже», — написано в приложении.
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