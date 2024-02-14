В Екатеринбурге скончался концертмейстер театрального института. Фото

В Екатеринбурге скончался концертмейстер ЕГТИ Сергей Шушаров

14 февраля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Концертмейстер умер 12 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сергей Шушаров, концертмейстер Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ), ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Сергей Владимирович в 1983 году окончил Уральскую государственную консерваторию по специальности фортепиано, получив квалификацию преподавателя, концертмейстера, солиста камерного ансамбля. В Екатеринбургском театральном институте работал со студентами с 2007 года. Предметы — танец, сольное пение», — пояснили в ЕГТИ. Студенты, коллеги и друзья описывали Шушарова как профессионала своего дела. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Фото: группа Екатеринбургского театрального института во «ВКонтакте» (https://vk.com/egti_ekaterinburg)

Сергей Шушаров, концертмейстер Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ), ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Сергей Владимирович в 1983 году окончил Уральскую государственную консерваторию по специальности фортепиано, получив квалификацию преподавателя, концертмейстера, солиста камерного ансамбля. В Екатеринбургском театральном институте работал со студентами с 2007 года. Предметы — танец, сольное пение», — пояснили в ЕГТИ. Студенты, коллеги и друзья описывали Шушарова как профессионала своего дела. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.