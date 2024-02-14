В Екатеринбурге скончался концертмейстер театрального института. Фото

В Екатеринбурге скончался концертмейстер ЕГТИ Сергей Шушаров
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Концертмейстер умер 12 февраля Фото:

Сергей Шушаров, концертмейстер Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ), ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Сергей Владимирович в 1983 году окончил Уральскую государственную консерваторию по специальности фортепиано, получив квалификацию преподавателя, концертмейстера, солиста камерного ансамбля. В Екатеринбургском театральном институте работал со студентами с 2007 года. Предметы — танец, сольное пение», — пояснили в ЕГТИ.

Студенты, коллеги и друзья описывали Шушарова как профессионала своего дела. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.

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Сергей Шушаров, концертмейстер Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ), ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Сергей Владимирович в 1983 году окончил Уральскую государственную консерваторию по специальности фортепиано, получив квалификацию преподавателя, концертмейстера, солиста камерного ансамбля. В Екатеринбургском театральном институте работал со студентами с 2007 года. Предметы — танец, сольное пение», — пояснили в ЕГТИ. Студенты, коллеги и друзья описывали Шушарова как профессионала своего дела. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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