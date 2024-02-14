Концертмейстер умер 12 февраля
Сергей Шушаров, концертмейстер Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ), ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Сергей Владимирович в 1983 году окончил Уральскую государственную консерваторию по специальности фортепиано, получив квалификацию преподавателя, концертмейстера, солиста камерного ансамбля. В Екатеринбургском театральном институте работал со студентами с 2007 года. Предметы — танец, сольное пение», — пояснили в ЕГТИ.
Студенты, коллеги и друзья описывали Шушарова как профессионала своего дела. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.
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