Депутат из ХМАО передумала ехать на СВО

Депутат из ХМАО Михайлова: собирала документы на СВО, но меня позвали замуж

14 февраля 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Депутат из ХМАО познакомилась в интернете с военным, который теперь зовет ее замуж Фото: Александр Мамаев © URA.RU Скандально известная депутат думы Югорска (ХМАО) Марина Михайлова решила уйти поваром в зону спецоперации. После волны обвинений с сорванными поминками в ее кафе, она уже собирала документы, но наткнулась на группу для знакомств с военными. Там Михайлова списалась с мужчиной, который теперь зовет ее замуж. «Я собирала документы на СВО и увидела рекламу „Знакомства с военными“, познакомилась с мужчиной и меня позвали замуж», — поделилась депутат с NEFT. Сообщается, что на СВО Михайлова собиралась отправиться поваром. Известность она получила из-за скандала с сорванными поминками, которые должны были пройти в кафе «Студенческое» в Югорске. Семья погибшего сообщила, что депутат взяла предоплату в размере 10 тысяч рублей и перестала выходить на связь. Сама Михайлова отрицает свою вину, заявляя, что ее очерняет другой депутат. По ее словам, после этого инцидента у нее забрали кафе и «кинули» на несколько миллионов.

Скандально известная депутат думы Югорска (ХМАО) Марина Михайлова решила уйти поваром в зону спецоперации. После волны обвинений с сорванными поминками в ее кафе, она уже собирала документы, но наткнулась на группу для знакомств с военными. Там Михайлова списалась с мужчиной, который теперь зовет ее замуж. «Я собирала документы на СВО и увидела рекламу „Знакомства с военными“, познакомилась с мужчиной и меня позвали замуж», — поделилась депутат с NEFT. Сообщается, что на СВО Михайлова собиралась отправиться поваром. Известность она получила из-за скандала с сорванными поминками, которые должны были пройти в кафе «Студенческое» в Югорске. Семья погибшего сообщила, что депутат взяла предоплату в размере 10 тысяч рублей и перестала выходить на связь. Сама Михайлова отрицает свою вину, заявляя, что ее очерняет другой депутат. По ее словам, после этого инцидента у нее забрали кафе и «кинули» на несколько миллионов.