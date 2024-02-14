14 февраля 2024

Депутат из ХМАО передумала ехать на СВО

Депутат из ХМАО Михайлова: собирала документы на СВО, но меня позвали замуж
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат из ХМАО познакомилась в интернете с военным, который теперь зовет ее замуж Фото:

Скандально известная депутат думы Югорска (ХМАО) Марина Михайлова решила уйти поваром в зону спецоперации. После волны обвинений с сорванными поминками в ее кафе, она уже собирала документы, но наткнулась на группу для знакомств с военными. Там Михайлова списалась с мужчиной, который теперь зовет ее замуж.

«Я собирала документы на СВО и увидела рекламу „Знакомства с военными“, познакомилась с мужчиной и меня позвали замуж», — поделилась депутат с NEFT. Сообщается, что на СВО Михайлова собиралась отправиться поваром.

Известность она получила из-за скандала с сорванными поминками, которые должны были пройти в кафе «Студенческое» в Югорске. Семья погибшего сообщила, что депутат взяла предоплату в размере 10 тысяч рублей и перестала выходить на связь. Сама Михайлова отрицает свою вину, заявляя, что ее очерняет другой депутат. По ее словам, после этого инцидента у нее забрали кафе и «кинули» на несколько миллионов.

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Скандально известная депутат думы Югорска (ХМАО) Марина Михайлова решила уйти поваром в зону спецоперации. После волны обвинений с сорванными поминками в ее кафе, она уже собирала документы, но наткнулась на группу для знакомств с военными. Там Михайлова списалась с мужчиной, который теперь зовет ее замуж. «Я собирала документы на СВО и увидела рекламу „Знакомства с военными“, познакомилась с мужчиной и меня позвали замуж», — поделилась депутат с NEFT. Сообщается, что на СВО Михайлова собиралась отправиться поваром. Известность она получила из-за скандала с сорванными поминками, которые должны были пройти в кафе «Студенческое» в Югорске. Семья погибшего сообщила, что депутат взяла предоплату в размере 10 тысяч рублей и перестала выходить на связь. Сама Михайлова отрицает свою вину, заявляя, что ее очерняет другой депутат. По ее словам, после этого инцидента у нее забрали кафе и «кинули» на несколько миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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