Путин заявил о сожалении из-за позднего начала активных действий на Украине

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Интервью Путина Такеру Карлсону., топ, владимир путин
Путин считает, что экс-канцлер ФРГ врала, чтобы тянуть время Фото:

Единственное о чем можно сожалеть — только то, что Россия не начала активных действий в сторону Украины раньше. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал глава государства. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля.

Путин напомнил о Минских соглашениях и договоренностях, которые ни канцлер ФРГ, ни президент Франции исполнять не собирались. Он считает, что люди, занимавшие тогда эти посты, просто выигрывали время.

Президент России выразил обеспокоенность расширением НАТО и возможностью вступления в альянс Украины. Он подчеркнул, что ранее в НАТО давали Москве обещания не распространять свою зону влияния на восток, но, по его словам, эти обещания не были выполнены, предает MK.RU.

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Единственное о чем можно сожалеть — только то, что Россия не начала активных действий в сторону Украины раньше. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал глава государства. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Путин напомнил о Минских соглашениях и договоренностях, которые ни канцлер ФРГ, ни президент Франции исполнять не собирались. Он считает, что люди, занимавшие тогда эти посты, просто выигрывали время. Президент России выразил обеспокоенность расширением НАТО и возможностью вступления в альянс Украины. Он подчеркнул, что ранее в НАТО давали Москве обещания не распространять свою зону влияния на восток, но, по его словам, эти обещания не были выполнены, предает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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