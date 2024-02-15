Путин заявил о сожалении из-за позднего начала активных действий на Украине

Единственное о чем можно сожалеть — только то, что Россия не начала активных действий в сторону Украины раньше. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал глава государства. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля.
Путин напомнил о Минских соглашениях и договоренностях, которые ни канцлер ФРГ, ни президент Франции исполнять не собирались. Он считает, что люди, занимавшие тогда эти посты, просто выигрывали время.
Президент России выразил обеспокоенность расширением НАТО и возможностью вступления в альянс Украины. Он подчеркнул, что ранее в НАТО давали Москве обещания не распространять свою зону влияния на восток, но, по его словам, эти обещания не были выполнены, предает MK.RU.
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