В челябинском селе застрял в снегу школьный автобус

15 февраля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Автобус со школьниками застрял на нечищеной дороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Белозеры Троицкого района Челябинской области в снегу застрял школьный автобус. Местные жители пожаловались URA.RU на то, что после снегопадов транспорт застревает на нечищеной дороге. Сельские власти признали проблему и сообщили о предстоящей чистке. «Проблема с дорогой: как пройдет метель, то дети не могут попасть в школу еще несколько дней, потому что автобус просто напросто не может проехать. Сегодня, 13 февраля, застрял автобус с детьми и целый час пытались вытащить, никто пальцем не пошевелил», — возмущена жительница села Анастасия Б. В селе сообщили, что подобные инциденты происходят после каждого снегопада. В этот раз автобус с детьми застрял настолько плотно, что сельчане отправились сами искать помощь. Сельские власти признали, что такая проблема действительно существует. «По информации главы Белозерского сельского поселения, в указанный вами период были проблемы с очисткой межпоселковой дороги из-за обильного снегопада. Участок, из которого не смог выехать автобус, достаточно проблемный, для его очистки администрация села направляет регулярно технику», — сообщили в администрация Троицкого района. В районной администрации добавили, что 14 февраля с 7 утра там начали убирать снег. К 15 февраля на этот участок дороги будет привлечена дополнительная единица уборочной техники от местного фермера. Ранее URA.RU сообщало, что в Каслинском районе дети не могут добраться в школы Григорьевского поселения из-за неочищенных дорог. Как URA.RU пожаловались родители, 12 февраля часть детей третий день подряд занимается дистанционно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Белозеры Троицкого района Челябинской области в снегу застрял школьный автобус. Местные жители пожаловались URA.RU на то, что после снегопадов транспорт застревает на нечищеной дороге. Сельские власти признали проблему и сообщили о предстоящей чистке. «Проблема с дорогой: как пройдет метель, то дети не могут попасть в школу еще несколько дней, потому что автобус просто напросто не может проехать. Сегодня, 13 февраля, застрял автобус с детьми и целый час пытались вытащить, никто пальцем не пошевелил», — возмущена жительница села Анастасия Б. В селе сообщили, что подобные инциденты происходят после каждого снегопада. В этот раз автобус с детьми застрял настолько плотно, что сельчане отправились сами искать помощь. Сельские власти признали, что такая проблема действительно существует. «По информации главы Белозерского сельского поселения, в указанный вами период были проблемы с очисткой межпоселковой дороги из-за обильного снегопада. Участок, из которого не смог выехать автобус, достаточно проблемный, для его очистки администрация села направляет регулярно технику», — сообщили в администрация Троицкого района. В районной администрации добавили, что 14 февраля с 7 утра там начали убирать снег. К 15 февраля на этот участок дороги будет привлечена дополнительная единица уборочной техники от местного фермера. Ранее URA.RU сообщало, что в Каслинском районе дети не могут добраться в школы Григорьевского поселения из-за неочищенных дорог. Как URA.RU пожаловались родители, 12 февраля часть детей третий день подряд занимается дистанционно.