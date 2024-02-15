Конгрессмен США предложила главе МИД Британии «поцеловать ее в задницу» на просьбу дать Киеву денег

Конгрессмен Тэйлор-Грин: призывы Кэмерона выделить деньги Киеву оскорбительны

15 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Призывы к США увеличить помощь Киеву оскорбительны, сказала Марджори Тэйлор-Грин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин заявила что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон может «поцеловать ее в задницу». Так она отреагировала на призывы министра выделить миллиарды долларов на поддержку Киева, назвав их оскорбительными. «Мне действительно безразлично, что говорит Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. <…> Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу», — заявила Марджори Тэйлор-Грин. Ее слова приводит агентство The Independent. Ранее Кэмерон заявил, что члены Конгресса США должны проголосовать выделение помощи Украине ради «обеспечения безопасности Соединенных Штатов». Он также сказал, что весь мир будет следить за происходящим в Конгрессе.

Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин заявила что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон может «поцеловать ее в задницу». Так она отреагировала на призывы министра выделить миллиарды долларов на поддержку Киева, назвав их оскорбительными. «Мне действительно безразлично, что говорит Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. <…> Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу», — заявила Марджори Тэйлор-Грин. Ее слова приводит агентство The Independent. Ранее Кэмерон заявил, что члены Конгресса США должны проголосовать выделение помощи Украине ради «обеспечения безопасности Соединенных Штатов». Он также сказал, что весь мир будет следить за происходящим в Конгрессе.