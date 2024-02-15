Конгрессмен США предложила главе МИД Британии «поцеловать ее в задницу» на просьбу дать Киеву денег

Конгрессмен США Марджори Тэйлор-Грин заявила что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон может «поцеловать ее в задницу». Так она отреагировала на призывы министра выделить миллиарды долларов на поддержку Киева, назвав их оскорбительными.
«Мне действительно безразлично, что говорит Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. <…> Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу», —
Ранее Кэмерон заявил, что члены Конгресса США должны проголосовать выделение помощи Украине ради «обеспечения безопасности Соединенных Штатов». Он также сказал, что весь мир будет следить за происходящим в Конгрессе.
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