Свердловский сенатор рассказал, чему научили афганцы современных участников СВО

В Екатеринбурге почтили память советских воинов, погибших во время войны в Афганистане. Политики, ветераны боевых действий и курсанты силовых вузов возложили цветы к подножию памятника «Черный тюльпан». Как заявил в торжественной речи член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий, солдаты, которые сейчас участвуют в СВО, признавались ранее, что учились на опыте воинов-афганцев.
«35 лет назад ограниченный контингент советских войск Демократической Республики Афганистан вышел с высоко поднятой головой, решив те политические и боевые задачи, которые стояли перед войнами. Спустя 35 лет мы понимаем, что России для укрепления авторитета опять требуется решать такие же задачи на поле боя под руководством нашего верховного главнокомандующего. И те ребята, которые сегодня выполняют боевые задачи, говорят, что они учились на опыте воинов старшего поколения, воинов-афганцев», — передает корреспондент URA.RU слова Шептия. Сегодня, 15 февраля, отмечается годовщина вывода советских войск из Афганистана, где военный конфликт длился 10 лет.
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