В Сургуте раскрыли возраст самой молодой роженицы

В 2023 году самой молодой матерью Сургута стала 15-летняя местная жительница. Самым молодом отцом признан 19-летний сургутянин. Такую информацию агентству URA.RU предоставили в городском ЗАГСе.
«В управлении ЗАГС администрации города Сургута в 2023 году зарегистрированы рождения, в которых самая молодая мама в возрасте 15 лет, самый молодой папа — 19 лет», — сообщили в ЗАГСе Сургута. Самой возрастной роженицей стала 47-летняя сургутянка, а самым возрастным отцом — мужчина в возрасте 64-х лет.
По данным Росстата, всего за 2023 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа родилось более 17 тысяч детей. Естественный прирост населения составил 7,5 тысячи человек и увеличился на 3% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Ранее URA.RU писало о том, что за период новогодних каникул в Югре родилось 337 младенцев. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте.
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