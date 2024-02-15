В Сургуте раскрыли возраст самой молодой роженицы

В 2023 году самой молодой матерью Сургута стала 15-летняя девушка
© Служба новостей «URA.RU»
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Самой возрастной роженицей стала 47-летняя сургутянка Фото:

В 2023 году самой молодой матерью Сургута стала 15-летняя местная жительница. Самым молодом отцом признан 19-летний сургутянин. Такую информацию агентству URA.RU предоставили в городском ЗАГСе.

«В управлении ЗАГС администрации города Сургута в 2023 году зарегистрированы рождения, в которых самая молодая мама в возрасте 15 лет, самый молодой папа — 19 лет», — сообщили в ЗАГСе Сургута. Самой возрастной роженицей стала 47-летняя сургутянка, а самым возрастным отцом — мужчина в возрасте 64-х лет.

По данным Росстата, всего за 2023 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа родилось более 17 тысяч детей. Естественный прирост населения составил 7,5 тысячи человек и увеличился на 3% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Ранее URA.RU писало о том, что за период новогодних каникул в Югре родилось 337 младенцев. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте.

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В 2023 году самой молодой матерью Сургута стала 15-летняя местная жительница. Самым молодом отцом признан 19-летний сургутянин. Такую информацию агентству URA.RU предоставили в городском ЗАГСе. «В управлении ЗАГС администрации города Сургута в 2023 году зарегистрированы рождения, в которых самая молодая мама в возрасте 15 лет, самый молодой папа — 19 лет», — сообщили в ЗАГСе Сургута. Самой возрастной роженицей стала 47-летняя сургутянка, а самым возрастным отцом — мужчина в возрасте 64-х лет. По данным Росстата, всего за 2023 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа родилось более 17 тысяч детей. Естественный прирост населения составил 7,5 тысячи человек и увеличился на 3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Ранее URA.RU писало о том, что за период новогодних каникул в Югре родилось 337 младенцев. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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