В Ханты-Мансийске выступит рэпер Баста

16 февраля 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске 9 апреля пройдет концерт Басты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) 9 апреля состоится концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“, „Медлячок“», — указано на сайте. Также концерт Басты состоится в Сургуте. Жители города уже раскупили почти все самые дорогие билеты на выступления. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 9 апреля состоится концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“, „Медлячок“», — указано на сайте. Также концерт Басты состоится в Сургуте. Жители города уже раскупили почти все самые дорогие билеты на выступления. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.