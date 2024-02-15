15 февраля 2024

В Ханты-Мансийске выступит рэпер Баста

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
В Ханты-Мансийске 9 апреля пройдет концерт Басты Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 9 апреля состоится концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“, „Медлячок“», — указано на сайте.

Также концерт Басты состоится в Сургуте. Жители города уже раскупили почти все самые дорогие билеты на выступления. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) 9 апреля состоится концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты начиная с альбома „Баста 1“, заканчивая самыми последними песнями: „Моя игра“, „Урбан“, „Чистый кайф“, „Сансара“, „Медлячок“», — указано на сайте. Также концерт Басты состоится в Сургуте. Жители города уже раскупили почти все самые дорогие билеты на выступления. При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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