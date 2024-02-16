В Пермь едет спикер парламента ДНР и доверенное лицо Путина Артем Жога

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога артем
Артем Жога встретится с участниками СВО в Перми Фото:

В Перми в конце следующей недели ждут спикера парламента ДНР и доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента РФ Артема Жогу. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах.

«Планируется визит Жоги. Обсуждается встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также с активом „Молодой гвардии“, руководством регионального филиала фонда „Защитники Отечества“. Также будет встреча с участниками СВО — формат обсуждается», — сообщил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Артем Жога является командиром батальона «Спарта», он отец Героя России Владимира Жоги. Во время церемонии вручения медалей «Золотая звезда» 8 января он предложил Владимиру Путину выдвинуться в кандидаты в президенты РФ.

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В Перми в конце следующей недели ждут спикера парламента ДНР и доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента РФ Артема Жогу. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. «Планируется визит Жоги. Обсуждается встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также с активом „Молодой гвардии“, руководством регионального филиала фонда „Защитники Отечества“. Также будет встреча с участниками СВО — формат обсуждается», — сообщил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Артем Жога является командиром батальона «Спарта», он отец Героя России Владимира Жоги. Во время церемонии вручения медалей «Золотая звезда» 8 января он предложил Владимиру Путину выдвинуться в кандидаты в президенты РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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