16 февраля 2024

В Челябинске прошла премьера оперы «Турандот» в постановке Стародубцева

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед премьерой оперы "Турандот". Екатеринбург, ноты, турандот, turandot
Уникальность постановки заключается в сочетании сказки и реальности Фото:

В Челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Уникальность спектакля заключается в сочетании сказки и реальности, рассказал режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев.

«Уникальность именно этой постановки заключается в сочетании внутри тела спектакля сказки, реальности, жизни театра, современности и историзма. И того, как происходит противоборство между этими совершенно разными антагонистическими структурами», — сказал Стародубцев.

Столкновение сказки и реальности и есть предмет театра в опере «Турандот». Режиссер хотел показать зрителю на сцене то, что он не видит в обычной жизни. Опера в постановке Стародубцева заканчивается счастливым финалом (у самого Пуччини она не дописана — прим. URA.RU).

Оперу показывают в трех действиях. Зрители видят древний Китай, где дочь императора Турандот примет предложение жениха, который сможет отгадать ее смертельные загадки.

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В Челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Уникальность спектакля заключается в сочетании сказки и реальности, рассказал режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев. «Уникальность именно этой постановки заключается в сочетании внутри тела спектакля сказки, реальности, жизни театра, современности и историзма. И того, как происходит противоборство между этими совершенно разными антагонистическими структурами», — сказал Стародубцев. Столкновение сказки и реальности и есть предмет театра в опере «Турандот». Режиссер хотел показать зрителю на сцене то, что он не видит в обычной жизни. Опера в постановке Стародубцева заканчивается счастливым финалом (у самого Пуччини она не дописана — прим. URA.RU). Оперу показывают в трех действиях. Зрители видят древний Китай, где дочь императора Турандот примет предложение жениха, который сможет отгадать ее смертельные загадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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