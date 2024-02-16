В Челябинске прошла премьера оперы «Турандот» в постановке Стародубцева

В Челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Уникальность спектакля заключается в сочетании сказки и реальности, рассказал режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев.
«Уникальность именно этой постановки заключается в сочетании внутри тела спектакля сказки, реальности, жизни театра, современности и историзма. И того, как происходит противоборство между этими совершенно разными антагонистическими структурами», — сказал Стародубцев.
Столкновение сказки и реальности и есть предмет театра в опере «Турандот». Режиссер хотел показать зрителю на сцене то, что он не видит в обычной жизни. Опера в постановке Стародубцева заканчивается счастливым финалом (у самого Пуччини она не дописана — прим. URA.RU).
Оперу показывают в трех действиях. Зрители видят древний Китай, где дочь императора Турандот примет предложение жениха, который сможет отгадать ее смертельные загадки.
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