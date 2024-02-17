Происшествия Криминал В Нижнем Тагиле работник кинотеатра забил ногами лежавшего мужчину. Видео 18 февраля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 + Полиция начала проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 16 февраля сотрудник кинотеатра «Родина» сбросил с лестницы и забил ногами неизвестного мужчину. Сотрудники полиции уже организовали проверку. Об этом рассказал очевидец. «Сотрудник КТ „Родина“ избил парня, сбросив его с лестницы, и добивал, пиная ногой по голове. Прямо со всей дури бил и пинал его по голове. Предположительно, избили наркомана. Но кем бы он ни был, разве можно так жестоко избивать людей?» — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Известно, что пострадавший остался лежать на морозе. В полиции Нижнего Тагила подтвердили информацию о произошедшем. В ведомстве отметили, что уже начали проверку. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 16 февраля сотрудник кинотеатра «Родина» сбросил с лестницы и забил ногами неизвестного мужчину. Сотрудники полиции уже организовали проверку. Об этом рассказал очевидец. «Сотрудник КТ „Родина“ избил парня, сбросив его с лестницы, и добивал, пиная ногой по голове. Прямо со всей дури бил и пинал его по голове. Предположительно, избили наркомана. Но кем бы он ни был, разве можно так жестоко избивать людей?» — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Известно, что пострадавший остался лежать на морозе. В полиции Нижнего Тагила подтвердили информацию о произошедшем. В ведомстве отметили, что уже начали проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям