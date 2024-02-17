17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Нижнем Тагиле работник кинотеатра забил ногами лежавшего мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
Полиция начала проверку Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 16 февраля сотрудник кинотеатра «Родина» сбросил с лестницы и забил ногами неизвестного мужчину. Сотрудники полиции уже организовали проверку. Об этом рассказал очевидец.

«Сотрудник КТ „Родина“ избил парня, сбросив его с лестницы, и добивал, пиная ногой по голове. Прямо со всей дури бил и пинал его по голове. Предположительно, избили наркомана. Но кем бы он ни был, разве можно так жестоко избивать людей?» — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Известно, что пострадавший остался лежать на морозе.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили информацию о произошедшем. В ведомстве отметили, что уже начали проверку.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 16 февраля сотрудник кинотеатра «Родина» сбросил с лестницы и забил ногами неизвестного мужчину. Сотрудники полиции уже организовали проверку. Об этом рассказал очевидец. «Сотрудник КТ „Родина“ избил парня, сбросив его с лестницы, и добивал, пиная ногой по голове. Прямо со всей дури бил и пинал его по голове. Предположительно, избили наркомана. Но кем бы он ни был, разве можно так жестоко избивать людей?» — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Известно, что пострадавший остался лежать на морозе. В полиции Нижнего Тагила подтвердили информацию о произошедшем. В ведомстве отметили, что уже начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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