Поножовщина произошла в ночном клубе Merlion Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ночном клубе Красноуральска Merlion ночью 17 февраля мужчина напал с ножом на компанию свердловчан. В ходе потасовки серьезные ранения получил один ранее судимый местный житель, которого в состоянии комы доставили в реанимацию. Полиция уже установила всех участников конфликта, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту З части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Бытовой инцидент произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали друг друга оскорблять. Житель Пермского края сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом. К сожалению, мирно урегулировать инцидент молодым людям не удалось», — сказал полковник Горелых. В полиции выясняют более подробные и точные обстоятельства драки.

По словам Горелых, пострадавший местный житель 1993 года рождения с колото-резанной раной шеи и другими травмами в состоянии комы доставлен в реанимационное отделение районной больницы. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Нападавшим оказался уроженец Пермского края 1997 года рождения, которого доставили в больницу Нижнего Тагила. «Никаких ваххабитов, о которых сообщили непрофессиональные telegram-каналы, в этой криминальной истории не было. Инцидент не носит межнациональный характер, все его участники граждане РФ. Рекомендую блогерам всегда обращаться за комментариями к официальным источникам, чтобы не вводить общественность в заблуждение», — подытожил начальник пресс-службы свердловской полиции.