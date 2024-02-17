17 февраля 2024

В ночном клубе мужчина изрезал ножом компанию свердловчан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Поножовщина произошла в ночном клубе Merlion Фото:

В ночном клубе Красноуральска Merlion ночью 17 февраля мужчина напал с ножом на компанию свердловчан. В ходе потасовки серьезные ранения получил один ранее судимый местный житель, которого в состоянии комы доставили в реанимацию. Полиция уже установила всех участников конфликта, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту З части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Бытовой инцидент произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали друг друга оскорблять. Житель Пермского края сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом. К сожалению, мирно урегулировать инцидент молодым людям не удалось», — сказал полковник Горелых. В полиции выясняют более подробные и точные обстоятельства драки.

По словам Горелых, пострадавший местный житель 1993 года рождения с колото-резанной раной шеи и другими травмами в состоянии комы доставлен в реанимационное отделение районной больницы. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Нападавшим оказался уроженец Пермского края 1997 года рождения, которого доставили в больницу Нижнего Тагила. «Никаких ваххабитов, о которых сообщили непрофессиональные telegram-каналы, в этой криминальной истории не было. Инцидент не носит межнациональный характер, все его участники граждане РФ. Рекомендую блогерам всегда обращаться за комментариями к официальным источникам, чтобы не вводить общественность в заблуждение», — подытожил начальник пресс-службы свердловской полиции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночном клубе Красноуральска Merlion ночью 17 февраля мужчина напал с ножом на компанию свердловчан. В ходе потасовки серьезные ранения получил один ранее судимый местный житель, которого в состоянии комы доставили в реанимацию. Полиция уже установила всех участников конфликта, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту З части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Бытовой инцидент произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали друг друга оскорблять. Житель Пермского края сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом. К сожалению, мирно урегулировать инцидент молодым людям не удалось», — сказал полковник Горелых. В полиции выясняют более подробные и точные обстоятельства драки. По словам Горелых, пострадавший местный житель 1993 года рождения с колото-резанной раной шеи и другими травмами в состоянии комы доставлен в реанимационное отделение районной больницы. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Нападавшим оказался уроженец Пермского края 1997 года рождения, которого доставили в больницу Нижнего Тагила. «Никаких ваххабитов, о которых сообщили непрофессиональные telegram-каналы, в этой криминальной истории не было. Инцидент не носит межнациональный характер, все его участники граждане РФ. Рекомендую блогерам всегда обращаться за комментариями к официальным источникам, чтобы не вводить общественность в заблуждение», — подытожил начальник пресс-службы свердловской полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...