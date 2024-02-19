96% заболевших кишечными инфекциями в Челябинской области составляют дети

Основная часть заболевших кишечными инфекциями — лица до 17 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области жертвами острых кишечных инфекций становятся преимущественно дети. Об этом 19 февраля заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В Челябинской области в 2023 году среди зарегистрированных острых кишечных инфекций вирусной этиологии 84,2% составили инфекции, вызываемые ротавирусами. Из общего числа заболевших ротавирусной инфекцией 96,2% в структуре составили дети до 17 лет, причем на долю детей до трех лет приходится 53% всех заболевших детей», — цитируют в пресс-службе слова замглавы управления Светланы Лучининой.

Заболеваемость ротавирусными инфекциями растет в зимний и весенний период. Вирус передается преимущественно контактно-бытовым путем через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды. Реже он передается через недостаточно обработанные овощи и фрукты, через употребление сырой воды. В редких случаях может реализовываться аэрозольный механизм передачи инфекции.

Острые кишечные инфекции вирусной этиологии протекают с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Оно может сопровождаться болью в животе, рвотой, диареей и интоксикацией, а в ряде случаев — обезвоживанием. У больных повышается температура, появляется слабость, тошнота, ухудшается аппетит, появляются боли в животе, рвота, частый жидкий стул.

У маленьких детей заболевание протекает в более тяжелой форме и вызывает обезвоживание организма. У взрослого человека ротавирусная инфекция может проявляться небольшим кишечным расстройством, при этом после исчезновения клинических проявлений человек продолжает распространять вирус 30-40 дней. Часто заболевание протекает бессимптомно, что представляет опасность заражения для окружающих.