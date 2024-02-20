Полпред Якушев поручил усилить профилактику, чтобы уральцы меньше болели

20 февраля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Отдельный фокус Владимира Якушева — на профилактике заболеваемости в детских коллективах Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поставил профильным ведомствам задачу своевременно проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия, особенно в детских коллективах. При этом заболеваемость в регионах УрФО итак идет на спад, сообщает пресс-служба полпредства. «Эпидситуация в регионах УрФО находится на контроле территориальных управлений Роспотребнадзора. Несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ в регионах, необходимо продолжать внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдать правила профилактики и своевременно обращаться за медпомощью для снижения рисков», — отметил Якушев. За неделю с 12 по 18 февраля в УрФО зарегистрировали 117 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Это на 11,5% меньше, чем неделей ранее. Эпидпорог незначительно превышен только в Челябинской области.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поставил профильным ведомствам задачу своевременно проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия, особенно в детских коллективах. При этом заболеваемость в регионах УрФО итак идет на спад, сообщает пресс-служба полпредства. «Эпидситуация в регионах УрФО находится на контроле территориальных управлений Роспотребнадзора. Несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ в регионах, необходимо продолжать внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдать правила профилактики и своевременно обращаться за медпомощью для снижения рисков», — отметил Якушев. За неделю с 12 по 18 февраля в УрФО зарегистрировали 117 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Это на 11,5% меньше, чем неделей ранее. Эпидпорог незначительно превышен только в Челябинской области.