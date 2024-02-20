Полпред Якушев поручил усилить профилактику, чтобы уральцы меньше болели

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поставил профильным ведомствам задачу своевременно проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия, особенно в детских коллективах. При этом заболеваемость в регионах УрФО итак идет на спад, сообщает пресс-служба полпредства.
«Эпидситуация в регионах УрФО находится на контроле территориальных управлений Роспотребнадзора. Несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ в регионах, необходимо продолжать внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдать правила профилактики и своевременно обращаться за медпомощью для снижения рисков», — отметил Якушев.
За неделю с 12 по 18 февраля в УрФО зарегистрировали 117 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Это на 11,5% меньше, чем неделей ранее. Эпидпорог незначительно превышен только в Челябинской области.
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