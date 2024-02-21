Умер экс-депутат Верховной Рады Хмара

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Степан Хмара ушел из жизни на 87-м году жизни Фото:

Ушел из жизни бывший депутат Верховной Рады и диссидент Степан Хмара. Ему было 86 лет.

«Умер Степан Хмара», — сообщается на странице политика в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отмечается, что в последние годы Хмара страдал от серьезных заболеваний, и его семья собирала средства на лечение и химиотерапию. Он был известным сторонником независимости Украины.

В 1980 году Хмара был арестован КГБ и осужден на семь лет лишения свободы в исправительных лагерях и пять лет ссылки за свою националистическую деятельность. Однако в 1987 году он вернулся на Украину и стал одним из руководителей Украинской хельсинкской группы, выступавшей против коммунистического режима. Несмотря на проблемы со здоровьем, Хмара продолжал активную общественную деятельность.

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Ушел из жизни бывший депутат Верховной Рады и диссидент Степан Хмара. Ему было 86 лет. «Умер Степан Хмара», — сообщается на странице политика в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отмечается, что в последние годы Хмара страдал от серьезных заболеваний, и его семья собирала средства на лечение и химиотерапию. Он был известным сторонником независимости Украины. В 1980 году Хмара был арестован КГБ и осужден на семь лет лишения свободы в исправительных лагерях и пять лет ссылки за свою националистическую деятельность. Однако в 1987 году он вернулся на Украину и стал одним из руководителей Украинской хельсинкской группы, выступавшей против коммунистического режима. Несмотря на проблемы со здоровьем, Хмара продолжал активную общественную деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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