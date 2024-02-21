Умер экс-депутат Верховной Рады Хмара

21 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Степан Хмара ушел из жизни на 87-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушел из жизни бывший депутат Верховной Рады и диссидент Степан Хмара. Ему было 86 лет. «Умер Степан Хмара», — сообщается на странице политика в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отмечается, что в последние годы Хмара страдал от серьезных заболеваний, и его семья собирала средства на лечение и химиотерапию. Он был известным сторонником независимости Украины. В 1980 году Хмара был арестован КГБ и осужден на семь лет лишения свободы в исправительных лагерях и пять лет ссылки за свою националистическую деятельность. Однако в 1987 году он вернулся на Украину и стал одним из руководителей Украинской хельсинкской группы, выступавшей против коммунистического режима. Несмотря на проблемы со здоровьем, Хмара продолжал активную общественную деятельность.

Ушел из жизни бывший депутат Верховной Рады и диссидент Степан Хмара. Ему было 86 лет. «Умер Степан Хмара», — сообщается на странице политика в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отмечается, что в последние годы Хмара страдал от серьезных заболеваний, и его семья собирала средства на лечение и химиотерапию. Он был известным сторонником независимости Украины. В 1980 году Хмара был арестован КГБ и осужден на семь лет лишения свободы в исправительных лагерях и пять лет ссылки за свою националистическую деятельность. Однако в 1987 году он вернулся на Украину и стал одним из руководителей Украинской хельсинкской группы, выступавшей против коммунистического режима. Несмотря на проблемы со здоровьем, Хмара продолжал активную общественную деятельность.