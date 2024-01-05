Скончался бывший глава Верховной рады Александр Ткаченко

05 января 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Политику было 84 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Киеве 4 января умер экс-глава Верховной рады Александр Ткаченко. Политик скончался на 85-году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинские новости». «Украинский политик Александр Ткаченко, возглавлявший Верховную раду с 1998 по 2000 год, умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдет 6 января», — говорится в сообщении. Уточняется, что Ткаченко последние 10 лет из-за тяжелой болезни передвигался только на инвалидной коляске. Также про политика известно, что он работал министром в Украинской ССР. В 1991 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины. Депутат парламента Ирина Геращенко в своем telegram-канале назвала Ткаченко эпатажным и очень постсоветским, отметив, что он отстаивал независимость Рады от воздействия президента.

В Киеве 4 января умер экс-глава Верховной рады Александр Ткаченко. Политик скончался на 85-году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинские новости». «Украинский политик Александр Ткаченко, возглавлявший Верховную раду с 1998 по 2000 год, умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдет 6 января», — говорится в сообщении. Уточняется, что Ткаченко последние 10 лет из-за тяжелой болезни передвигался только на инвалидной коляске. Также про политика известно, что он работал министром в Украинской ССР. В 1991 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины. Депутат парламента Ирина Геращенко в своем telegram-канале назвала Ткаченко эпатажным и очень постсоветским, отметив, что он отстаивал независимость Рады от воздействия президента.