05 января 2024

Скончался бывший глава Верховной рады Александр Ткаченко

© Служба новостей «URA.RU»
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Политику было 84 года Фото:

В Киеве 4 января умер экс-глава Верховной рады Александр Ткаченко. Политик скончался на 85-году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинские новости».

«Украинский политик Александр Ткаченко, возглавлявший Верховную раду с 1998 по 2000 год, умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдет 6 января», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ткаченко последние 10 лет из-за тяжелой болезни передвигался только на инвалидной коляске. Также про политика известно, что он работал министром в Украинской ССР. В 1991 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины. Депутат парламента Ирина Геращенко в своем telegram-канале назвала Ткаченко эпатажным и очень постсоветским, отметив, что он отстаивал независимость Рады от воздействия президента.

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В Киеве 4 января умер экс-глава Верховной рады Александр Ткаченко. Политик скончался на 85-году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на «Украинские новости». «Украинский политик Александр Ткаченко, возглавлявший Верховную раду с 1998 по 2000 год, умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдет 6 января», — говорится в сообщении. Уточняется, что Ткаченко последние 10 лет из-за тяжелой болезни передвигался только на инвалидной коляске. Также про политика известно, что он работал министром в Украинской ССР. В 1991 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины. Депутат парламента Ирина Геращенко в своем telegram-канале назвала Ткаченко эпатажным и очень постсоветским, отметив, что он отстаивал независимость Рады от воздействия президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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