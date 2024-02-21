Челябинцы стали чаще предлагать коттеджи для аренды

В Челябинской области за 2023 год число коттеджей, сдаваемых в аренду, выросло на 38%. На данный момент в регионе в аренду сдается около двух тысяч частных домов, в среднем их стоимость составляет 5 тысяч 100 рублей в сутки, сообщили URA.RU в «Авито Недвижимость».
«По сравнению с прошлым годом в январе 2024 года количество объявлений о посуточной сдаче загородной недвижимости выросло на 38% год к году. При этом цена краткосрочной аренды загородной недвижимости составляет в среднем 5 тысяч 100 рублей. Сейчас в регионе в аренду сдается 1 тысяча 821 коттедж», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с 2022 годом количество предложений по аренде загородных коттеджей с саунами и банями выросло на 41%. На тот момент в регионе сдавалось 660 таких объектов. При этом стоимость их суточной аренды в среднем составляла шесть тысяч рублей.
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