Четверть екатеринбуржцев на праздники делают декор своими руками

26 февраля 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Некоторые екатеринбуржцы делают праздничный декор своими руками, чтобы сэкономить Фото: Денис Моргунов © URA.RU Четверть опрошенных екатеринбуржцев (26%) делают праздничный декор своими руками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру». «По данным исследования, четверть екатеринбуржцев (26%) делают декор своими руками. Однако 74% таким творчеством не занимаются: 36% не умеют, 20% проще купить готовое, у 17% нет времени, а 12% считают, что такие изделия редко выглядят стильно», — говорится в сообщении. Из тех, кто делает украшения для дома, 23% признались, что пытаются таким образом сэкономить. Столько же (23%) занимаются творчеством просто из-за интереса делать что-то своими руками. Еще 25% сообщили, что не всегда находят в магазинах предметы декора на свой вкус. При этом 15% делают украшения с детьми, развивая в них творческие навыки, а 7% рассказали, что у них слишком много идей для разных украшений, которые требуют воплощения. В целом подарки и украшения для дома, сделанные своими руками, пользуются довольно большим спросом. По результатам исследования, такие изделия готовы покупать и регулярно покупают 57% опрошенных.

Четверть опрошенных екатеринбуржцев (26%) делают праздничный декор своими руками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру». «По данным исследования, четверть екатеринбуржцев (26%) делают декор своими руками. Однако 74% таким творчеством не занимаются: 36% не умеют, 20% проще купить готовое, у 17% нет времени, а 12% считают, что такие изделия редко выглядят стильно», — говорится в сообщении. Из тех, кто делает украшения для дома, 23% признались, что пытаются таким образом сэкономить. Столько же (23%) занимаются творчеством просто из-за интереса делать что-то своими руками. Еще 25% сообщили, что не всегда находят в магазинах предметы декора на свой вкус. При этом 15% делают украшения с детьми, развивая в них творческие навыки, а 7% рассказали, что у них слишком много идей для разных украшений, которые требуют воплощения. В целом подарки и украшения для дома, сделанные своими руками, пользуются довольно большим спросом. По результатам исследования, такие изделия готовы покупать и регулярно покупают 57% опрошенных.