В Свердловской области мать шестерых детей попросила у Путина новый дом. Видео

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Светлана Васильева попросила у Владимира Путина новое жилье Фото:

Многодетная семья Васильевых из Талицы (Свердловская область) попросила у губернатора Евгения Куйвашева и президента России Владимира Путина новый дом. Видеообращение мама шестерых детей опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Нашей семье не одобряют ипотеку из-за низкого дохода. Поэтому я готова отдать государству свой старый дом и подержанную иномарку в обмен на новый дом в рассрочку. Чтобы поместиться, нам хватит и 70 квадратных метров», — отметила женщина.

Васильева утверждает, что денег на воспитание детей хватает. Более того, женщина подчеркнула, что готова улучшать демографию и дальше. «Готова родить как минимум еще пятерых, а то и семерых детей», — поделилась свердловчанка.

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Многодетная семья Васильевых из Талицы (Свердловская область) попросила у губернатора Евгения Куйвашева и президента России Владимира Путина новый дом. Видеообращение мама шестерых детей опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Нашей семье не одобряют ипотеку из-за низкого дохода. Поэтому я готова отдать государству свой старый дом и подержанную иномарку в обмен на новый дом в рассрочку. Чтобы поместиться, нам хватит и 70 квадратных метров», — отметила женщина. Васильева утверждает, что денег на воспитание детей хватает. Более того, женщина подчеркнула, что готова улучшать демографию и дальше. «Готова родить как минимум еще пятерых, а то и семерых детей», — поделилась свердловчанка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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