В Свердловской области мать шестерых детей попросила у Путина новый дом. Видео

27 февраля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Светлана Васильева попросила у Владимира Путина новое жилье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная семья Васильевых из Талицы (Свердловская область) попросила у губернатора Евгения Куйвашева и президента России Владимира Путина новый дом. Видеообращение мама шестерых детей опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Нашей семье не одобряют ипотеку из-за низкого дохода. Поэтому я готова отдать государству свой старый дом и подержанную иномарку в обмен на новый дом в рассрочку. Чтобы поместиться, нам хватит и 70 квадратных метров», — отметила женщина. Васильева утверждает, что денег на воспитание детей хватает. Более того, женщина подчеркнула, что готова улучшать демографию и дальше. «Готова родить как минимум еще пятерых, а то и семерых детей», — поделилась свердловчанка.

Многодетная семья Васильевых из Талицы (Свердловская область) попросила у губернатора Евгения Куйвашева и президента России Владимира Путина новый дом. Видеообращение мама шестерых детей опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Нашей семье не одобряют ипотеку из-за низкого дохода. Поэтому я готова отдать государству свой старый дом и подержанную иномарку в обмен на новый дом в рассрочку. Чтобы поместиться, нам хватит и 70 квадратных метров», — отметила женщина. Васильева утверждает, что денег на воспитание детей хватает. Более того, женщина подчеркнула, что готова улучшать демографию и дальше. «Готова родить как минимум еще пятерых, а то и семерых детей», — поделилась свердловчанка.