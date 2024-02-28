28 февраля 2024

В Перми появился новый пункт для набора контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
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Служба по контракту. Курган, контрактная служба, шеврон, служба по контракту
В штабе проекта «Вежливые люди» можно узнать все о контрактной службе Фото:

В Перми появился новый пункт отбора на контрактную службу. Он заработал на базе штаба волонтерской организации «Вежливые люди». Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«В штабе проекта „Вежливые люди“, по адресу ул. Макаренко 30Б, открылся пункт отбора на контрактную службу. У нас вы можете получить полную консультацию по вопросу прохождения службы, пообщаться с действующими бойцами — отпускниками», — информируют представители волонтерского сообщества. Также организация обещает обеспечить контрактников, пожелавших отправиться в зону СВО, необходимой экипировкой и оказывать поддержку при прохождении службы.

Волонтеры сообщества «Вежливые люди помогают участникам СВО. Ранее они объявили срочный сбор медикаментов и лекарств для медподразделений, находящихся в зоне проведения спецоперации. В конце года мэр Перми Эдуард Соснин объявил об увеличении в краевой столице пунктов отбора населения на военную службу по контракту. На днях чиновник побывал в штабе «Вежливых людей», где ознакомился с работой, которую ведут волонтеры, и подарил им флаги города Перми.Отредактировано

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В Перми появился новый пункт отбора на контрактную службу. Он заработал на базе штаба волонтерской организации «Вежливые люди». Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «В штабе проекта „Вежливые люди“, по адресу ул. Макаренко 30Б, открылся пункт отбора на контрактную службу. У нас вы можете получить полную консультацию по вопросу прохождения службы, пообщаться с действующими бойцами — отпускниками», — информируют представители волонтерского сообщества. Также организация обещает обеспечить контрактников, пожелавших отправиться в зону СВО, необходимой экипировкой и оказывать поддержку при прохождении службы. Волонтеры сообщества «Вежливые люди помогают участникам СВО. Ранее они объявили срочный сбор медикаментов и лекарств для медподразделений, находящихся в зоне проведения спецоперации. В конце года мэр Перми Эдуард Соснин объявил об увеличении в краевой столице пунктов отбора населения на военную службу по контракту. На днях чиновник побывал в штабе «Вежливых людей», где ознакомился с работой, которую ведут волонтеры, и подарил им флаги города Перми.Отредактировано
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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