В Перми появился новый пункт для набора контрактников

29 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В штабе проекта «Вежливые люди» можно узнать все о контрактной службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми появился новый пункт отбора на контрактную службу. Он заработал на базе штаба волонтерской организации «Вежливые люди». Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «В штабе проекта „Вежливые люди“, по адресу ул. Макаренко 30Б, открылся пункт отбора на контрактную службу. У нас вы можете получить полную консультацию по вопросу прохождения службы, пообщаться с действующими бойцами — отпускниками», — информируют представители волонтерского сообщества. Также организация обещает обеспечить контрактников, пожелавших отправиться в зону СВО, необходимой экипировкой и оказывать поддержку при прохождении службы. Волонтеры сообщества «Вежливые люди помогают участникам СВО. Ранее они объявили срочный сбор медикаментов и лекарств для медподразделений, находящихся в зоне проведения спецоперации. В конце года мэр Перми Эдуард Соснин объявил об увеличении в краевой столице пунктов отбора населения на военную службу по контракту. На днях чиновник побывал в штабе «Вежливых людей», где ознакомился с работой, которую ведут волонтеры, и подарил им флаги города Перми.Отредактировано

В Перми появился новый пункт отбора на контрактную службу. Он заработал на базе штаба волонтерской организации «Вежливые люди». Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «В штабе проекта „Вежливые люди“, по адресу ул. Макаренко 30Б, открылся пункт отбора на контрактную службу. У нас вы можете получить полную консультацию по вопросу прохождения службы, пообщаться с действующими бойцами — отпускниками», — информируют представители волонтерского сообщества. Также организация обещает обеспечить контрактников, пожелавших отправиться в зону СВО, необходимой экипировкой и оказывать поддержку при прохождении службы. Волонтеры сообщества «Вежливые люди помогают участникам СВО. Ранее они объявили срочный сбор медикаментов и лекарств для медподразделений, находящихся в зоне проведения спецоперации. В конце года мэр Перми Эдуард Соснин объявил об увеличении в краевой столице пунктов отбора населения на военную службу по контракту. На днях чиновник побывал в штабе «Вежливых людей», где ознакомился с работой, которую ведут волонтеры, и подарил им флаги города Перми.Отредактировано