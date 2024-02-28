В Перми появился новый пункт для набора контрактников

В Перми появился новый пункт отбора на контрактную службу. Он заработал на базе штаба волонтерской организации «Вежливые люди». Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
«В штабе проекта „Вежливые люди“, по адресу ул. Макаренко 30Б, открылся пункт отбора на контрактную службу. У нас вы можете получить полную консультацию по вопросу прохождения службы, пообщаться с действующими бойцами — отпускниками», — информируют представители волонтерского сообщества. Также организация обещает обеспечить контрактников, пожелавших отправиться в зону СВО, необходимой экипировкой и оказывать поддержку при прохождении службы.
Волонтеры сообщества «Вежливые люди помогают участникам СВО. Ранее они объявили срочный сбор медикаментов и лекарств для медподразделений, находящихся в зоне проведения спецоперации. В конце года мэр Перми Эдуард Соснин объявил об увеличении в краевой столице пунктов отбора населения на военную службу по контракту. На днях чиновник побывал в штабе «Вежливых людей», где ознакомился с работой, которую ведут волонтеры, и подарил им флаги города Перми.Отредактировано
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.