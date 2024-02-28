Общество Челябинец безуспешно пытается добиться от властей удаления свастики со стены 29 февраля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 + По мнению нашего читателя, на стене не должно быть нацистских символов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинска обнаружил нарисованную на стене свастику и обратился в районную администрацию с просьбой удалить изображение. Не добившись желаемой реакции, читатель URA.RU решил обратиться в агентство. «Обнаружили изображение свастики на стене архитектурного сооружения между домами № 103 и 105 на улице Артиллерийской. Утром 28 февраля обращались по телефону в администрацию Тракторозаводского района, по, зарегистрировано ли обращение, неизвестно. Меня перенаправили в отдел благоустройства. Созвонился с ними, обещали разобраться», — сообщил читатель. По его словам, 29 февраля утром свастика была на месте (фото имеется в распоряжении редакции). Мужчина начал по второму кругу звонить по тем же номерам. Секретарь главы ответил ему, что информацией о состоянии процесса не владеет, управление благоустройства на звонок не ответило. «Чиновников пробить не хватает нервов», — возмущается челябинец. Он обратился в URA.RU. Агентство направило запрос в администрацию Тракторозаводского района Челябинска. На момент выхода публикации ответ на запрос не получен. Житель Челябинска обнаружил нарисованную на стене свастику и обратился в районную администрацию с просьбой удалить изображение. Не добившись желаемой реакции, читатель URA.RU решил обратиться в агентство. «Обнаружили изображение свастики на стене архитектурного сооружения между домами № 103 и 105 на улице Артиллерийской. Утром 28 февраля обращались по телефону в администрацию Тракторозаводского района, по, зарегистрировано ли обращение, неизвестно. Меня перенаправили в отдел благоустройства. Созвонился с ними, обещали разобраться», — сообщил читатель. По его словам, 29 февраля утром свастика была на месте (фото имеется в распоряжении редакции). Мужчина начал по второму кругу звонить по тем же номерам. Секретарь главы ответил ему, что информацией о состоянии процесса не владеет, управление благоустройства на звонок не ответило. «Чиновников пробить не хватает нервов», — возмущается челябинец. Он обратился в URA.RU. Агентство направило запрос в администрацию Тракторозаводского района Челябинска. На момент выхода публикации ответ на запрос не получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям