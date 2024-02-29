В Екатеринбурге отремонтируют дендрологический парк возле УрФУ

01 марта 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Парк станет более ухоженным Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге приведут в порядок дендрологический парк-выставка на Первомайской — недалеко от Уральского федерального университета. Работы пройдут поэтапно и займут несколько лет, заявляет пресс-служба мэрии. «Наибольшее внимание уделят двум водоемам, украшающим дендрарий. Берега укрепят бутовым камнем, а дно — почистят от ила и грунта. Акватории водоемов имеют общую площадь 6,1 тысячи квадратных метров. В дополнение в дендрарии переложат дорожки и установят вдоль них новые скамьи и урны», — пояснили в администрации. Также по периметру парка заменят ограждения, внутри дендрария установят фонари. В 2022 году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов передал зеленую зону из ведения городского комитета по экологии под патронаж комитета благоустройства. По словам главы города, пространство должно стать не только местом, где екатеринбуржцы могут изучать растения, но и проводить с удовольствием свободное время.

В Екатеринбурге приведут в порядок дендрологический парк-выставка на Первомайской — недалеко от Уральского федерального университета. Работы пройдут поэтапно и займут несколько лет, заявляет пресс-служба мэрии. «Наибольшее внимание уделят двум водоемам, украшающим дендрарий. Берега укрепят бутовым камнем, а дно — почистят от ила и грунта. Акватории водоемов имеют общую площадь 6,1 тысячи квадратных метров. В дополнение в дендрарии переложат дорожки и установят вдоль них новые скамьи и урны», — пояснили в администрации. Также по периметру парка заменят ограждения, внутри дендрария установят фонари. В 2022 году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов передал зеленую зону из ведения городского комитета по экологии под патронаж комитета благоустройства. По словам главы города, пространство должно стать не только местом, где екатеринбуржцы могут изучать растения, но и проводить с удовольствием свободное время.