Челябинский депутат-фронтовик подарил бойцам бронемобиль. Фото

04 марта 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Бронемобиль «УАЗ» поможет с транспортировкой грузов на передовую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Казачьей бригаде «Дон» вручили в подарок бронированный автомобиль «УАЗ Патриот», на котором казаки смогут перевозить гуманитарную помощь на передовую. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. «Сегодня передал бронированный автомобиль „УАЗ Патриот“ заместителю командира ДШК Верховному Атаману СКВРиЗ Дьяконову Н.Л. для нужд добровольческой сводной казачьей бригады „Дон“ имени Архистратига Михаила. Наши казаки — самые первые, кто приходит на взаимовыручку и помощь государству, нашим людям, когда им грозит опасность. Буду и дальше помогать с отправкой гуманитарной помощи», — сообщил Голиков на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат-фронтовик отметил, что ему уже передали благодарность верховного атамана от имени всех командиров и казаков. Они сердечно поблагодарили за регулярные поставки гуманитарной помощи и технику. Ранее URA.RU сообщало, что Голиков ушел добровольцем на фронт в октябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация в России. Он служил в батальоне «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина, а позже трудился в БАРС «Каскад». Парламентарий имеет два ордена Мужества. После окончания контракта весной 2023 года он вернулся на работу в Государственную думу. Бронемобиль передали казакам Личная страница Олега Голикова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall545819737_1478 Транспорт поможет с подвозом гуманитарной помощи Личная страница Олега Голикова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall545819737_1478

Казачьей бригаде «Дон» вручили в подарок бронированный автомобиль «УАЗ Патриот», на котором казаки смогут перевозить гуманитарную помощь на передовую. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. «Сегодня передал бронированный автомобиль „УАЗ Патриот“ заместителю командира ДШК Верховному Атаману СКВРиЗ Дьяконову Н.Л. для нужд добровольческой сводной казачьей бригады „Дон“ имени Архистратига Михаила. Наши казаки — самые первые, кто приходит на взаимовыручку и помощь государству, нашим людям, когда им грозит опасность. Буду и дальше помогать с отправкой гуманитарной помощи», — сообщил Голиков на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат-фронтовик отметил, что ему уже передали благодарность верховного атамана от имени всех командиров и казаков. Они сердечно поблагодарили за регулярные поставки гуманитарной помощи и технику. Ранее URA.RU сообщало, что Голиков ушел добровольцем на фронт в октябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация в России. Он служил в батальоне «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина, а позже трудился в БАРС «Каскад». Парламентарий имеет два ордена Мужества. После окончания контракта весной 2023 года он вернулся на работу в Государственную думу.