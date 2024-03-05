Продать квартиру на вторичном рынке в Челябинске в среднем можно за два месяца

Квартиры на вторичном рынке в Челябинске стали продавать на 15 дней быстрее
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, недвижимость, новостройки, жилье, тополинка, микрорайон тополиная аллея
Срок продажи вторичных квартир сократился на 15 дней до двух месяцев Фото:

В Челябинске в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года квартиры на вторичном рынке стали продавать на 15 дней быстрее. В среднем жилье уходит за два месяца, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В Челябинске средний срок экспозиции проданных в январе 2024 года квартир составляет два месяца. По сравнению с декабрем 2023 года он уменьшился на 15 дней, и на 1,83% по сравнению с 2023 годом», — рассказали в пресс-службе АН «Этажи».

При проведении исследования аналитики АН «Этажи» изучили «время жизни» объявления о продажи квартиры на вторичном рынке в Челябинске в январе 2024 года. За основу эксперты брали двухкомнатное жилье средней площадью 51,9 квадратных метров.

Также в пресс-службе сообщили, в среднем начале 2024 года 57,14% покупателей челябинских квартир выбирали однокомнатное жилье. При этом доля проданных двухкомнатных квартир в городе составила 33,3%, а трехкомнатных 9,52%.

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В Челябинске в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года квартиры на вторичном рынке стали продавать на 15 дней быстрее. В среднем жилье уходит за два месяца, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске средний срок экспозиции проданных в январе 2024 года квартир составляет два месяца. По сравнению с декабрем 2023 года он уменьшился на 15 дней, и на 1,83% по сравнению с 2023 годом», — рассказали в пресс-службе АН «Этажи». При проведении исследования аналитики АН «Этажи» изучили «время жизни» объявления о продажи квартиры на вторичном рынке в Челябинске в январе 2024 года. За основу эксперты брали двухкомнатное жилье средней площадью 51,9 квадратных метров. Также в пресс-службе сообщили, в среднем начале 2024 года 57,14% покупателей челябинских квартир выбирали однокомнатное жилье. При этом доля проданных двухкомнатных квартир в городе составила 33,3%, а трехкомнатных 9,52%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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