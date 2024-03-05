Продать квартиру на вторичном рынке в Челябинске в среднем можно за два месяца

Квартиры на вторичном рынке в Челябинске стали продавать на 15 дней быстрее

Срок продажи вторичных квартир сократился на 15 дней до двух месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года квартиры на вторичном рынке стали продавать на 15 дней быстрее. В среднем жилье уходит за два месяца, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В Челябинске средний срок экспозиции проданных в январе 2024 года квартир составляет два месяца. По сравнению с декабрем 2023 года он уменьшился на 15 дней, и на 1,83% по сравнению с 2023 годом», — рассказали в пресс-службе АН «Этажи».

При проведении исследования аналитики АН «Этажи» изучили «время жизни» объявления о продажи квартиры на вторичном рынке в Челябинске в январе 2024 года. За основу эксперты брали двухкомнатное жилье средней площадью 51,9 квадратных метров.

Также в пресс-службе сообщили, в среднем начале 2024 года 57,14% покупателей челябинских квартир выбирали однокомнатное жилье. При этом доля проданных двухкомнатных квартир в городе составила 33,3%, а трехкомнатных 9,52%.