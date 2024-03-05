Суд отказал банкиру из дела экс-главы полиции Екатеринбурга в снятии судимости

Экс-зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев пытался досрочно снять судимость Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции о снятии судимости с экс-зампреда правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, который в 2021 году получил условный срок по делу бывшего шефа екатеринбургского УМВД Игоря Трифонова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Сначала с такой же просьбой Коноплев обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга — ему в этом отказали. В Свердловском областном суде также не стали отменять приговор.

По версии следствия, в 2015-м Трифонов через посредников получил от Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей. Полицейский должен был оказать содействие в возбуждении дела о мошенничестве в отношении должника банка. Коноплеву грозило 15 лет лишения свободы, но он заключил досудебное соглашение — к нему применили 73-ю статью УК РФ — он отделался условным сроком (пять лет с испытательным сроком четыре года). В Ленинском районном суде Екатеринбурга, который в 2021-м вынес приговор банкиру, заявляли, что у подсудимого имелись смягчающие обстоятельства и отсутствовали отягчающие. Кроме того, он был оштрафован на 20 млн рублей (уже выплатил его).

Трифонов был осужден на 9,5 лет только в 2022 году. Впоследствии срок сократили на два месяца. В конце 2023-го он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Его похоронили 12 января 2024-го в Москве. Подробнее об истории генерала — в сюжете URA.RU.