Челябинский министр прокомментировала изъятие детей из приемной семьи

05 марта 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Ирина Буторина отметила, что действия соцслужбы направлено на благополучие детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трех детей из семьи, переехавшей из Челябинска в Катав-Ивановский район, изъяли у приемной матери и поместили в соцучреждение для того, чтобы защитить их права. Запланировано заседание комиссии по делам несовершеннолетних, заявила URA.RU глава регионального минсоца Ирина Буторина. «В настоящее время ситуация находится на контроле министерства социальных отношений региона. Инициировано внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних по защите их прав в Катав-Ивановском районе для рассмотрения ситуации, сложившейся в этой семье», — сообщила URA.RU Буторина Буторина подчеркнула, что все действия сотрудников социальной защиты населения в данной ситуации направлены исключительно на защиту прав детей. Они работают в тесной взаимосвязи с правоохранительными органами. «После завершения работы правоохранительных органов мы выстроим окончательный жизненный маршрут этой семьи. Основная наша цель — защитить права детей, обеспечить им безопасные благоприятные условия воспитания и проживания», — добавила Буторина. Ранее URA.RU сообщало, что у приемной матери изъяли трех детей, которых педофил подговорил сообщить о побоях. Ее саму задержали за сопротивление властям. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Трех детей из семьи, переехавшей из Челябинска в Катав-Ивановский район, изъяли у приемной матери и поместили в соцучреждение для того, чтобы защитить их права. Запланировано заседание комиссии по делам несовершеннолетних, заявила URA.RU глава регионального минсоца Ирина Буторина. «В настоящее время ситуация находится на контроле министерства социальных отношений региона. Инициировано внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних по защите их прав в Катав-Ивановском районе для рассмотрения ситуации, сложившейся в этой семье», — сообщила URA.RU Буторина Буторина подчеркнула, что все действия сотрудников социальной защиты населения в данной ситуации направлены исключительно на защиту прав детей. Они работают в тесной взаимосвязи с правоохранительными органами. «После завершения работы правоохранительных органов мы выстроим окончательный жизненный маршрут этой семьи. Основная наша цель — защитить права детей, обеспечить им безопасные благоприятные условия воспитания и проживания», — добавила Буторина. Ранее URA.RU сообщало, что у приемной матери изъяли трех детей, которых педофил подговорил сообщить о побоях. Ее саму задержали за сопротивление властям. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.