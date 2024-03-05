Следователи занялись избиением девочки в челябинском селе

Сотрудники СКР проверяют обстоятельства избиения школьницы в Аргаяше, видео которого выложили в интернет ее одноклассницы. Об этом сообщили 5 марта в управлении СК по Челябинской области.
«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация, согласно которой в селе Аргаяш Челябинской области две девочки 15-ти и 16-ти лет применяют насилие в отношении сверстницы. Свои противоправные действия они снимают на видео. Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — пояснили в пресс-службе ведомства.
К проверке инцидента подключилась прокуратура региона. Как сообщили URA.RU в надзорном ведомстве, по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен на контроль руководством.
Ранее в полицию заявление поступило от мамы избитой девочки, получившей синяки и ссадины. Ее обидчиц поставят на учет в ПДН, их родителей привлекут к административной ответственности. Предварительно, причиной инцидента стала ссора из-за молодого человека.
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