Путин посмеялся над Западом за поедание насекомых

Путин: за рубежом хотят есть насекомых, пока Россия разрабатывает еду будущего
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Путин похвалил российские предприятия за разработку инноваций в сфере еды Фото:

В России еда будущего это кондитерские и хлебобулочные изделия, когда на Западе готовятся к поеданию насекомых. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия новых производственных объектов регионов РФ по видеосвязи.

«Смотрю сзади вас такое табло „Еда будущего“. У нас партнеры где-то за рубежом, когда говорят о еде будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства и хлебобулочных изделий», — сказал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

В Европе развивается тренд на отказ от мяса. Жителей призывают употреблять насекомых в пищу. В Евросоюзе уже разрешено употреблять в пищу мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Россияне наоборот выступают против, запустив петицию с просьбой запретить добавление насекомых в пищу, передает «Царьград».

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В России еда будущего это кондитерские и хлебобулочные изделия, когда на Западе готовятся к поеданию насекомых. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия новых производственных объектов регионов РФ по видеосвязи. «Смотрю сзади вас такое табло „Еда будущего“. У нас партнеры где-то за рубежом, когда говорят о еде будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства и хлебобулочных изделий», — сказал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля. В Европе развивается тренд на отказ от мяса. Жителей призывают употреблять насекомых в пищу. В Евросоюзе уже разрешено употреблять в пищу мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Россияне наоборот выступают против, запустив петицию с просьбой запретить добавление насекомых в пищу, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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