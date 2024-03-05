Путин посмеялся над Западом за поедание насекомых

В России еда будущего это кондитерские и хлебобулочные изделия, когда на Западе готовятся к поеданию насекомых. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия новых производственных объектов регионов РФ по видеосвязи.
«Смотрю сзади вас такое табло „Еда будущего“. У нас партнеры где-то за рубежом, когда говорят о еде будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства и хлебобулочных изделий», — сказал Владимир Путин,
В Европе развивается тренд на отказ от мяса. Жителей призывают употреблять насекомых в пищу. В Евросоюзе уже разрешено употреблять в пищу мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Россияне наоборот выступают против, запустив петицию с просьбой запретить добавление насекомых в пищу, передает «Царьград».
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