Политика Власть Путин посмеялся над Западом за поедание насекомых Путин: за рубежом хотят есть насекомых, пока Россия разрабатывает еду будущего 05 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 + Путин похвалил российские предприятия за разработку инноваций в сфере еды Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России еда будущего это кондитерские и хлебобулочные изделия, когда на Западе готовятся к поеданию насекомых. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия новых производственных объектов регионов РФ по видеосвязи. «Смотрю сзади вас такое табло „Еда будущего“. У нас партнеры где-то за рубежом, когда говорят о еде будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства и хлебобулочных изделий», — сказал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля . В Европе развивается тренд на отказ от мяса. Жителей призывают употреблять насекомых в пищу. В Евросоюзе уже разрешено употреблять в пищу мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Россияне наоборот выступают против, запустив петицию с просьбой запретить добавление насекомых в пищу, передает «Царьград». В России еда будущего это кондитерские и хлебобулочные изделия, когда на Западе готовятся к поеданию насекомых. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытия новых производственных объектов регионов РФ по видеосвязи. «Смотрю сзади вас такое табло „Еда будущего“. У нас партнеры где-то за рубежом, когда говорят о еде будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства и хлебобулочных изделий», — сказал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля. В Европе развивается тренд на отказ от мяса. Жителей призывают употреблять насекомых в пищу. В Евросоюзе уже разрешено употреблять в пищу мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Россияне наоборот выступают против, запустив петицию с просьбой запретить добавление насекомых в пищу, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям