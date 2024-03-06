Суд оштрафовал критиковавшего СВО пермского экс-депутата

Экс-депутату гордумы Перми присудили штраф в размере 50 тысяч рублей

07 марта 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Сергей Медведев (справа) покинул пределы РФ вскоре после скандала Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев оштрафован на 50 тысяч рублей. Решение вынес Мотовилихинский районный суд города, где рассматривалось административное дело в отношении Медведева. Суд признал экс-депутата виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти), пояснили URA.RU в суде. «[По делу Сергея Медведева] вынесено постановление о штрафе в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили в Мотовилихинском суде Перми корреспонденту агентства. Медведев разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре после этого гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул пределы России. Находясь за пределами страны, Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес пермяка в список иностранных агентов.

Бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев оштрафован на 50 тысяч рублей. Решение вынес Мотовилихинский районный суд города, где рассматривалось административное дело в отношении Медведева. Суд признал экс-депутата виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти), пояснили URA.RU в суде. «[По делу Сергея Медведева] вынесено постановление о штрафе в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили в Мотовилихинском суде Перми корреспонденту агентства. Медведев разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре после этого гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул пределы России. Находясь за пределами страны, Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес пермяка в список иностранных агентов.