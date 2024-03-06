06 марта 2024

Суд оштрафовал критиковавшего СВО пермского экс-депутата

Экс-депутату гордумы Перми присудили штраф в размере 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей, сергей медведев, власов илья, илья власов
Сергей Медведев (справа) покинул пределы РФ вскоре после скандала Фото:

Бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев оштрафован на 50 тысяч рублей. Решение вынес Мотовилихинский районный суд города, где рассматривалось административное дело в отношении Медведева. Суд признал экс-депутата виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти), пояснили URA.RU в суде.

«[По делу Сергея Медведева] вынесено постановление о штрафе в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили в Мотовилихинском суде Перми корреспонденту агентства. Медведев разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре после этого гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул пределы России.

Находясь за пределами страны, Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес пермяка в список иностранных агентов.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев оштрафован на 50 тысяч рублей. Решение вынес Мотовилихинский районный суд города, где рассматривалось административное дело в отношении Медведева. Суд признал экс-депутата виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти), пояснили URA.RU в суде. «[По делу Сергея Медведева] вынесено постановление о штрафе в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили в Мотовилихинском суде Перми корреспонденту агентства. Медведев разместил в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации. Вскоре после этого гордума лишила его депутатских полномочий, а сам он покинул пределы России. Находясь за пределами страны, Медведев продолжил критиковать действия Вооруженных сил России. 1 марта Минюст РФ внес пермяка в список иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...