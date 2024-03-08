В Пермском крае простились с гранатометчиком, погибшим на СВО

В Александровском округе Пермского края родные и близкие простились с участником спецоперации Василием Неволиным. По данным мэрии, он служил гранатометчиком в танковом полку.
«Александровский округ простился с Василием Неволиным. Он погиб 20 февраля при выполнении боевой задачи», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Неволин родился 8 октября 1987 года в Казахстане. Через семь лет его семья переехала в Пермский край. В первый класс он пошел в Яйве. Боец окончил девять классов, после чего отправился работать на местную ГРЭС. Позже мужчина трудоустраивается в «Спутник интеграция». На фронт он попал в сентябре прошлого года.
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