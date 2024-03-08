08 марта 2024
07 марта 2024

В Пермском крае простились с гранатометчиком, погибшим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, гвоздики, цветы в руках
Церемония прощания прошла 7 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Александровском округе Пермского края родные и близкие простились с участником спецоперации Василием Неволиным. По данным мэрии, он служил гранатометчиком в танковом полку.

«Александровский округ простился с Василием Неволиным. Он погиб 20 февраля при выполнении боевой задачи», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Неволин родился 8 октября 1987 года в Казахстане. Через семь лет его семья переехала в Пермский край. В первый класс он пошел в Яйве. Боец окончил девять классов, после чего отправился работать на местную ГРЭС. Позже мужчина трудоустраивается в «Спутник интеграция». На фронт он попал в сентябре прошлого года.

У погибшего военнослужащего остались двое детей
У погибшего военнослужащего остались двое детей
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В Александровском округе Пермского края родные и близкие простились с участником спецоперации Василием Неволиным. По данным мэрии, он служил гранатометчиком в танковом полку. «Александровский округ простился с Василием Неволиным. Он погиб 20 февраля при выполнении боевой задачи», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Неволин родился 8 октября 1987 года в Казахстане. Через семь лет его семья переехала в Пермский край. В первый класс он пошел в Яйве. Боец окончил девять классов, после чего отправился работать на местную ГРЭС. Позже мужчина трудоустраивается в «Спутник интеграция». На фронт он попал в сентябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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