09 марта 2024
08 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался делом свердловской сироты, оставшейся без жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поставил ход проверок на контроль центрального аппарата ведомства Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области, которую не могут обеспечить жильем. Об этом сообщает информационный центр СКР.

«Председатель СК России поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области о нарушении ее жилищных прав… Женщина с 2014 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области, которую не могут обеспечить жильем. Об этом сообщает информационный центр СКР. «Председатель СК России поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области о нарушении ее жилищных прав… Женщина с 2014 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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