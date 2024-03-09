Бастрыкин заинтересовался делом свердловской сироты, оставшейся без жилья

10 марта 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил ход проверок на контроль центрального аппарата ведомства Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области, которую не могут обеспечить жильем. Об этом сообщает информационный центр СКР. «Председатель СК России поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области о нарушении ее жилищных прав… Женщина с 2014 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области, которую не могут обеспечить жильем. Об этом сообщает информационный центр СКР. «Председатель СК России поручил провести проверку по обращению сироты из Свердловской области о нарушении ее жилищных прав… Женщина с 2014 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени ее права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.